ANPE Castilla-La Mancha denuncia presiones a trabajadoras embarazadas en Guadalajara

El Sindicato Independiente de Profesionales de la Enseñanza -ANPE Castilla La Mancha- denuncia presiones a trabajadoras embarazadas por parte de la Delegación Provincial de Educación de Guadalajara dependiente de la Consejería de Educación regional.

Víctor Alfaro, asesor jurídico de ANPE CLM, ha asegurado que les preocupa que la vulneración de derechos a trabajadoras embarazadas se extienda a otras provincias por lo que han emprendido acciones administrativas y avanzan acciones acciones judiciales.

Además denuncian el caso de una docente que se encontraba de baja por un accidente profesional contra la que afirman que se han tomado medidas por no cumplir el requerimiento realizado por burofax de evaluar a sus alumnos en esa circunstancia.