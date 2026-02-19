Guadalajara cuenta con 78 nuevos contenedores para reciclar aceite y ropa que por primera vez llegan a todos los barrios de la ciudad.

Se ha contado con una inversión de 220.000 euros, 120.000 de ellos de fondos europeos Next Generation.

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, ha mostrado la gran alegría del Ayuntamiento de Guadalajara por este logro.

La ropa se llevará a centros especializados para marcar la trazabilidad. Su destino: proyectos de cooperación al desarrollo, sobre todo, en África.

El Ayuntamiento de Guadalajara comenzará una campaña de publicidad con puntos presenciales y especial atención a los centros escolares.

El martes en La Llanilla, el miércoles en el CMI y el jueves en la plaza de Santo Domingo. En estos espacios se repartirán, además, tapones dosificadores para el aceite y otros materiales divulgativos.

Se distribuirán cerca de 20.000 folletos.

Pino centenario caído en la Plaza de España el viernes 14 de febrero | Onda Cero Guadalajara

Sin riesgo con los árboles de Guadalajara

El concejal José Luis Alguacil ha explicado que el pino centenario que se salió del cepellón el pasado viernes en la Plaza de España, estaba siendo monitorizado por la Concejalía de Medio Ambiente desde hace más de dos años al igual que otros árboles de la ciudad con posible riesgo de caída.

Ha subrayado, no obstante, que "no hay un riesgo en la ciudad de caída del arbolado", y que, en general, los ejemplares urbanos se encuentran bajo vigilancia preventiva para garantizar la seguridad de los ciudadanos.