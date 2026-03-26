Guadalajara contará con 5 nuevos vehículos de transporte sanitario y 20 nuevos técnicos.

El Gobierno regional ha aumentado la inversión para el nuevo contrato para la provincia en más de 75 millones de euros . Sin embargo, es la más baja de todas las provincias de Castilla La Mancha.

Pilar Cuevas, delegada provincial de Sanidad, ha detallado en rueda de prensa desde el Hospital Universitario de Guadalajara que "todos los vehículos de transporte urgente serán nuevos y al menos el 80% de la flota de transporte programado también".

Como ha explicado Alberto López, Gerente de Transporte Sanitario, también presente en esta comparecencia, entre los 35 nuevos recursos para la región, en Guadalajara se incluye un Soporte Vital Básico en Guadalajara, otro en Azuqueca de Henares y uno Avanzado con Enfermería en Guadalajara capital. También habrá un nuevo vehículo para catástrofes.

Entre las novedades del nuevo contrato de transporte sanitario, han destacado la posibilidad de hacer analíticas dentro de las ambulancias, la capacidad de transmitir parámetros a los centros sanitarios, los dispositivos de contención de hemorragias o la inclusión de musicoterapia para reducir el estrés y niveles de ansiedad de los pacientes críticos.

Por otra parte, se incorporará en la aplicación 'Mi Salud Digital' un apartado específico para el transporte sanitario de tal forma que los pacientes puedan saber en todo momento qué ambulancias ha sido asignada para su traslado y tiempo para la recogida.

El nuevo contrato que ya se ha licitado y adjudicado entrará en vigor después del verano y tendrá vigencia hasta 2031.