Detenido el presunto autor de una agresión con katana en Molina de Aragón

La Guardia Civil ha detenido a las 8.30 horas de hoy al presunto autor de la agresión con una katana a un hombre de 51 años en Molina de Aragón.

Según han confirmado a Onda Cero fuentes de la Guardia Civil, el origen fue una discusión entre vecinos.

El 112 informa que el agredido se personó a las 22 horas de ayer en el centro de salud de la localidad con varias heridas. Tras una primera atención en el lugar, fue trasladado en helicóptero sanitario, en estado grave, el Hospital de Guadalajara.

El suceso está en vías de investigación.