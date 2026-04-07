El herido de 51 años fue trasladado en estado grave al Hospital de Guadalajara

Detenido el presunto autor de una agresión con katana en Molina de Aragón

Según han confirmado a Onda Cero Guadalajara fuentes de la Guardia Civil, el origen fue una discusión entre vecinos

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

Detenido el presunto autor de una agresión con catana en Molina de Aragón
Detenido el presunto autor de una agresión con catana en Molina de Aragón | Imagen de archivo Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a las 8.30 horas de hoy al presunto autor de la agresión con una katana a un hombre de 51 años en Molina de Aragón.

Según han confirmado a Onda Cero fuentes de la Guardia Civil, el origen fue una discusión entre vecinos.

El 112 informa que el agredido se personó a las 22 horas de ayer en el centro de salud de la localidad con varias heridas. Tras una primera atención en el lugar, fue trasladado en helicóptero sanitario, en estado grave, el Hospital de Guadalajara.

El suceso está en vías de investigación.

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