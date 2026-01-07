Los agricultores sacarán sus tractores a las calles de Guadalajara en defensa del sector primario

Los agricultores de Guadalajara se suman este jueves 8 de enero a las movilizaciones en defensa del sector primario convocadas también para este viernes 9 a nivel nacional por UNASPI, la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes.

En Guadalajara hay convocada una tractorada que partirá a las 10 de la mañana del parking de APAG (Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos) con destino a la Delegación de Agricultura.

Mapa del recorrido de la tractorada en Guadalajara | ADECGU

Entre otras cosas, se oponen a la firma de la UE con MERCOSUR prevista para el 12 de enero.

UNASPI reclama al Gobierno español que vote No a la ratificación de este acuerdo comercial que el sector considera una amenaza directa para la supervivencia del campo español y europeo y su soberanía alimentaria.

Rubén Flores, presidente de ADECGU, Asociación en Defensa del Campo de Guadalajara, enumera también otras reivindicaciones.

Este acuerdo abriría el mercado europeo a la competencia desleal de un bloque agrícola cuatro veces mayor que la Unión Europea, con salarios, impuestos y exigencias ambientales, laborales y sanitarias muy inferiores, lo que da ventaja comercial a quienes solo deben de complementar la producción europea.

Las convocatorias españolas coinciden con las de otros países europeos como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal o Grecia.