Ya a la venta las entradas de la Fiesta de la Primavera de Radio Kolor, que celebra 40 años desde su primera edición

Dos jornadas para celebrar el aniversario

La programación de esta edición incluye dos citas diferenciadas. El 12 de junio tendrá lugar el denominado Día del Grupo de Cuenca, con entrada gratuita a partir de las 20:00 horas y la participación de Inspector Harry, All Skull y La Dama Oscura, bandas beneficiarias de ayudas a la producción discográfica de la Diputación de Cuenca.

El festival principal, el 13 de junio

La jornada central de la Fiesta de la Primavera se celebrará el 13 de junio con un cartel que reúne a formaciones históricas y grupos actuales. Destacan Jokin MCD y Vómito, junto a Anti-Idols, The Birras Terror y bandas conquenses como Añikos, Kanteo y Myntra.

Las puertas del recinto de La Fuensanta abrirán a las 18:00 horas, con programación previa que incluye emisión en directo de Radio Kolor y una sesión de tardeo a cargo de un DJ antes de los conciertos.

Entradas y puntos de venta

Las entradas tienen un precio de 10 euros en venta anticipada y 15 euros en taquilla. Pueden adquirirse en diferentes puntos físicos de la ciudad, como la Cafetería de Ciencias Sociales del Campus de Cuenca, el pub Bandera Negra o la Comicteca, además de un enlace online habilitado por la organización.

Cuatro décadas de historia del festival

Aunque su nombre lo sitúa en primavera, la primera edición del festival se celebró en octubre de 1986 en unas naves de Cuenca, centrada en grupos locales. Desde entonces, el evento ha ido cambiando de fechas y ubicaciones, pasando por espacios como el antiguo Colegio Menor, el parque de Santa Ana, Albalate de las Nogueras, el Recinto Serranía, la Plaza de Toros o la Plaza de la Merced.

Esta edición será la primera que se celebre en el nuevo recinto de conciertos de La Fuensanta, consolidando la evolución del festival tras cuatro décadas de historia.