Los universitarios de Cuenca arrancan el curso con el encarecimiento del alquiler entre sus preocupaciones

El Campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha inicia el curso 2026-2027 con los nervios y la incertidumbre propios de las primeras jornadas, especialmente entre quienes llegan por primera vez a la universidad. Ana Escobar, delegada de estudiantes del Campus de Cuenca y vicepresidenta de Coordinación y Vida Universitaria del CRE-UCLM, señala que las principales dudas de los nuevos alumnos están relacionadas con el cambio de ciudad, vivir lejos de casa, compartir piso o residencia y adaptarse a una nueva etapa académica.

Entre las cuestiones económicas, Escobar apunta especialmente al incremento del precio de los alquileres, que cifra en cerca de un 50 % respecto a cuando ella comenzó sus estudios. Pese a este aumento, considera que Cuenca continúa siendo una ciudad más asequible que otros grandes destinos universitarios y destaca también las distancias reducidas entre las viviendas, el campus y las zonas de ocio.

La representante estudiantil ha valorado especialmente la bonificación de la primera matrícula de grado para los alumnos que cumplan los requisitos establecidos. Escobar considera que esta medida puede aliviar el desembolso inicial de las familias y permitir que ese dinero pueda destinarse a otros gastos asociados a la etapa universitaria, desde el alojamiento hasta la formación complementaria. “No podemos buscarle muchos peros a esta bonificación, sino solamente ventajas”, afirma.

Otro de los objetivos para este curso será reforzar la vida universitaria más allá de las aulas. La Delegación de Estudiantes quiere continuar organizando actividades para facilitar que alumnos de diferentes titulaciones se conozcan y desarrollen un mayor sentimiento de pertenencia al Campus de Cuenca. Además, pretende dar a conocer mejor la representación estudiantil y acercar a los alumnos información sobre servicios, becas de movilidad y otros recursos de la Universidad. “Intentamos que todos los estudiantes sientan que esto también es una experiencia, que no es solamente una etapa de estudio”, explica Escobar.