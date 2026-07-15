El Triatlón Hoces de Cuenca cuelga el cartel de completo con más de 300 participantes para su 37ª edición

El XXXVII Triatlón Hoces de Cuenca se celebrará este sábado 18 de julio a partir de las 17:30 horas con la participación de más de 300 deportistas, después de agotar todas las plazas disponibles. La prueba, organizada por el Club Trischool Cuenca, volverá a reunir a triatletas de distintos puntos de España en una de las competiciones más emblemáticas del calendario regional.

El recorrido comenzará en la Playa Artificial con el sector de natación, continuará con el circuito ciclista por el entorno de la ciudad y finalizará con la carrera a pie por el Casco Histórico, con meta junto al Teatro Auditorio José Luis Perales y las Casas Colgadas como escenario final. Los participantes podrán competir en las modalidades Olímpica y Sprint.

Como principal novedad de esta edición, el Triatlón Hoces de Cuenca será la quinta prueba puntuable de la Liga Regional de Triatlón, lo que propiciará la presencia de algunos de los mejores clubes de Castilla-La Mancha en una jornada clave para la clasificación del campeonato.

La organización destaca el importante dispositivo humano y logístico que requiere la prueba, con la participación de voluntarios, cuerpos de seguridad y servicios sanitarios. Desde el Club Trischool Cuenca han animado a vecinos y visitantes a salir a las calles para apoyar a los deportistas y disfrutar del ambiente que genera este evento deportivo.