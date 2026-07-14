La XIII jornadas romanas de Noheda esperan batir récord de visitantes

Villar de Domingo García celebra este fin de semana la decimotercera edición de las Jornadas Romanas de la Villa de Noheda, una cita que busca acercar el patrimonio arqueológico y la cultura clásica tanto a los vecinos como l los participantes. La programación reúne propuestas divulgativas y lúdicas dirigidas a todas las edades. La principal novedad será la posibilidad de visitar el nuevo balneum. La diputada de Patrimonio y Ferias, Mayte Megía, ha destacado que su apertura completa la experiencia del yacimiento y ha señalado que “este año las jornadas van a ser un poquito más especiales, porque se va a poder disfrutar de ese balneum”.

Las jornadas contarán con conferencias, visitas al yacimiento y al Centro de Interpretación, cine, teatro, talleres infantiles, mercado romano, verbena y la tradicional cena romana. El profesor de historia Iván González, pronunciará la conferencia inaugural, dedicada a Teodosio I. Entre las actividades más destacadas figura la presentación de una novela negra, `Muerte en Noheda´, de Luz Guillén. La escritora decidió ambientar la obra en el enclave arqueológico después de quedar impresionada durante una visita. El alcalde, Javier parrilla, ha asegurado que Noheda “es algo más que un lugar arqueológico”.

El Ayuntamiento calcula que la pasada edición reunió a unas 1.200 personas, sumando las visitas y la participación en las diferentes actividades. Parrilla confía en superar esa cifra este año y ha afirmado que “el atractivo que supone el balneum va a traer a más gente y se va a notar en las visitas”.

Además, la diputada ha recordado que ya están en marcha las visitas nocturnas al yacimiento y ha anunciado nuevas citas para el 8 de agosto y el 12 de septiembre. También ha avanzado que el 12 de agosto se celebrará una actividad especial con motivo del eclipse, que combinará la visita a la Villa Romana de Noheda con una observación astronómica guiada.