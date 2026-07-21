Tres operaciones de la Guardia Civil dejan cuatro detenidos y seis investigados por robos, hurtos y venta ilegal de productos cannábicos en Cuenca

La Guardia Civil ha desarrollado en las últimas horas tres actuaciones en la provincia de Cuenca relacionadas con delitos contra el patrimonio y la comercialización ilegal de productos cannábicos. En la primera de ellas ha sido detenida una persona por su presunta relación con cuatro robos con fuerza cometidos en establecimientos hosteleros de Saelices, en Cuenca, y La Guardia, en Toledo, además de un asalto en una churrería de Tarancón. Los autores accedían encapuchados tras romper puertas o ventanas con una maza y forzaban las máquinas recreativas para hacerse con la recaudación.

En Mota del Cuervo, tres mujeres han sido detenidas acusadas de sustraer 21.000 euros y una colección de monedas de la vivienda de un hombre de avanzada edad que vivía solo. Según la investigación, las sospechosas llamaban a las viviendas ofreciendo calcetines o calendarios y, mientras una de ellas entretenía a la víctima, otra presuntamente registraba el domicilio. El Equipo ROCA de Tarancón logró identificarlas y localizar en la provincia de Ciudad Real el vehículo utilizado para abandonar la zona.

Por otro lado, en Cuenca capital, la Guardia Civil investiga a seis personas por la presunta venta ilegal de productos cannábicos en varios establecimientos. La operación ha permitido actuar sobre dos grow-shops y una máquina expendedora donde, según la investigación, se comercializaban cogollos de marihuana, hachís y vapeadores con contenido cannábico.

Los agentes han intervenido 5,5 kilos de cogollos, alrededor de 350 gramos de hachís, resina y varios vapeadores. Las diligencias instruidas y el material incautado han sido puestos a disposición del juzgado de guardia de Cuenca.