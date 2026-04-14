Transportes repara los daños de la DANA en la N-330 y la N-322 en Cuenca y Valencia con 6,1 millones de inversión

Actuaciones tras los daños de la DANA

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concluido las obras de reconstrucción de las carreteras N-322 y N-330 en varios puntos de las provincias de Valencia y Cuenca, tras los daños ocasionados por la DANA de octubre y noviembre de 2024. La inversión total asciende a 6,1 millones de euros.

Las crecidas del río Magro, en Requena, así como de varios cauces en Utiel y Landete, provocaron importantes desperfectos en estas vías, obligando a acometer actuaciones de emergencia.

Reconstrucción de puentes y estructuras

En la N-322 se ha intervenido en el puente sobre el río Magro, en Requena, donde se han reforzado los accesos y reparado los elementos estructurales del puente.

En la N-330, los trabajos han incluido la reparación del pontón sobre la Rambla del Colmenar y la construcción de un nuevo puente sobre un afluente de la Rambla de la Torre, ambos en Utiel. También se ha levantado una nueva estructura de drenaje en la Cañada de la Rinconada, en Landete, y se ha actuado en una tajea en Talayuelas.

Mejoras técnicas y de seguridad

Las actuaciones han supuesto no solo la reparación de los daños, sino también la mejora de las infraestructuras con nuevas estructuras más resistentes, refuerzo de terraplenes, sustitución de sistemas de contención y trabajos de impermeabilización.

Además, se ha reconstruido la plataforma de las carreteras y se ha extendido una nueva capa de rodadura para garantizar la seguridad y durabilidad de las vías.

Restablecimiento de la conectividad

Con la finalización de estas obras, se restablece plenamente la funcionalidad de dos carreteras clave para la conexión entre territorios de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, mejorando la seguridad vial y la resiliencia frente a futuros episodios meteorológicos adversos.