Transportes adjudica por 8,71 millones la conservación de 204 km de carreteras en la provincia de Cuenca

Un contrato para 204 kilómetros de red estatal

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato de conservación y explotación de carreteras en la provincia de Cuenca por 8,71 millones de euros (IVA incluido), destinado al mantenimiento de 204,824 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado.

El contrato, con una duración inicial de tres años prorrogables, fue autorizado previamente por el Consejo de Ministros y forma parte del programa estatal para garantizar la seguridad y la correcta circulación en la red viaria.

Actuaciones de mantenimiento y seguridad

El servicio incluye tareas de vigilancia y atención de accidentes, vialidad invernal, control de túneles, comunicaciones y mantenimiento de instalaciones.

Asimismo, se contempla una actuación específica de rehabilitación del firme en la carretera N-310, en el tramo de San Clemente, mediante microaglomerado en frío y sellado de fisuras.

Carreteras incluidas en el contrato

El contrato abarca tramos de varias vías principales de la provincia, entre ellas la N-420 (entre Mota del Cuervo y Cuenca capital), la N-301 (entre Mota del Cuervo y el límite con Albacete), la N-310 (entre San Clemente y Sisante) y el ramal de conexión con la A-43.

Compromiso con la sostenibilidad

Los pliegos incorporan medidas para mejorar la eficiencia energética y reducir emisiones, obligando a las empresas adjudicatarias a calcular la huella de carbono de sus actuaciones.

Además, se promueve la implantación de planes de descarbonización y el uso de energías renovables, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de conservación más sostenible y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Un modelo integral de conservación

El sistema de contratos mixtos permite integrar servicios y obras para ofrecer un mantenimiento continuo de la red viaria, optimizando recursos y mejorando la seguridad de las infraestructuras.

Este modelo incluye también estudios de seguridad vial, gestión de la información del estado de las carreteras y conservación de elementos funcionales para garantizar las mejores condiciones de circulación.