Un total de 1.500 alumnos de 30 colegios de la provincia han pasado por el Albergue de la Diputación de Cuenca esta primavera

La Diputación de Cuenca ha clausurado el programa ‘Un día en la Naturaleza’ llevado a cabo esta pasada primavera en el Albergue Provincial Fuente de las Tablas por el que han pasado este año unos 1.500 alumnos provenientes de 30 colegios de toda la provincia.

El diputado del Área de Personal, Deportes y Juventud, de la Diputación de Cuenca, Abel Fresneda, ha visitado el Albergue Fuente de las Tablas que hace unos días cumplía 24 años dando servicio a la provincia de Cuenca. Un instrumento esencial para dar a conocer la maravillosa Serranía de Cuenca, que la institución Provincial pone a la disposición de todos los conquenses y que sin duda ha marcado un antes y un después en el acceso al conocimiento del Medio Ambiente.

Compartía la jornada con el alumnado del CRA Segóbriga de Saelices y el Colegio Público Fuente del Oro de la capital conquense, que hasta allí se desplazaban con sus alumnos para disfrutar de este programa de primavera denominado “Un día en la Naturaleza”. Así mismo, reinauguró la pista polideportiva del Albergue en la que se han realizado obras de renovación recientemente.

El alumnado ha podido disfrutar de las magníficas instalaciones de este Albergue, y del esplendor de la zona natural dónde está situado, en pleno corazón del Parque Natural de la Serranía conquense. Un programa diseñado con el principal objetivo de formar a los escolares y sensibilizarles viviendo la naturaleza de forma divertida.

Para ello se realizan una serie de actividades deportivas al aire libre y talleres de conocimiento del medio ambiente en una Jornada completa. La misma comienza temprano, pues los escolares deben viajar desde sus centros hasta el Albergue, y emprender las actividades a las 10 de la mañana. Unas actividades muy del gusto de los chavales como son: piragüismo, tiro con arco, escalada, tirolina, puente tibetano, juegos variados al aire libre y algunos talleres de educación medioambiental. El programa incluye un pequeño descanso para la comida, en la que se tiene muy en cuenta las necesidades de los desplazados, como regímenes o atención a las alergias, etc. Tras la comida se retoman las actividades y sobre las 6 de la tarde - tras la pertinente merienda- los monitores despiden a los entusiasmados chavales que en su autobús retornan a sus municipios.

Para la realización del programa de actividades hay con un coordinador y un grupo de monitores especialistas. Además, el personal del Albergue, -gerencia, cocina, limpieza y recepción- está pendiente de todos los detalles para que el día sea agradable y seguro para los participantes.

Los colegios que han participado este año han sido los siguientes:

• COLEGIO LA MILAGROSA (FUNDACIÓN EDELVIVES)

• CEIP SAN FERNANDO

• CEIP HERMANOS AMORÓS FERNÁNDEZ

• COLEGIO MELCHOR CANO

• CRA MIGUEL DE CERVANTES

• CEIP "LA PAZ"

• COLEGIO FEC LA SAGRADA FAMILIA

• CEIP SAN GIL ABAD

• CEIP EL CARMEN

• CEIP SANTA ANA

• CRA ELENA FORTUN

• CEIP FRAY LUIS DE LEÓN

• CEIP PRINCESA SOFIA

• CEIP CASABLANCA

• CEIP HERMANOS VALDÉS

• COLEGIO RAFAEL LÓPEZ DE HARO

• CEIP SANTA TERESA

• CEIP. JOSÉ MONTALVO

• CEIP CIUDAD ENCANTADA

• COLEGIO RURAL AGRUPADO GLORIA FUERTES

• CRA OJOS DE MOYA

• CRA LOS GIRASOLES

• CRA AIREN

• CEIP VIRREY NUÑEZ DE HARO

• CRA LOS PINARES

• CRA SEGÓBRIGA

• CEIP FUENTE DEL ORO

• CEIP RAMÓN Y CAJAL

• CEIP VIRGEN DE MANJAVACAS

• COLEGIO SANTA MARÍA DE LA EXPECTACIÓN