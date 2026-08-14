Un total de 126 menores del proyecto ‘Diviértete aprendiendo’ disfrutan de actividades lúdico-educativas durante el periodo estival

El proyecto ‘Diviértete aprendiendo’ que lidera el Ayuntamiento de Cuenca a través del Área de Intervención Social (AIS) ha llevado a cabo una serie de actividades extraordinarias durante el periodo estival con el fin de favorecer el desarrollo integral de sus participantes de una manera lúdico-educativa, de las que han disfrutado un total de 126 menores.

Entre ellas, cabe destacar actividades de baño en las piscinas municipales, una yincana intercentros, actividades deportivas en colaboración con el Club de Baloncesto Cuenca Femenino y el Club Voleibol Cuenca, un taller de hábitos saludables organizado por Domino’s Pizza y un taller de cómics impartido por el profesor Manu Maldonado de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca; así como diferentes talleres de psicomotricidad, medioambientales, de habilidades sociales…

El objetivo ha sido ofrecer alternativas de ocio para fomentar hábitos de vida saludable, el cuidado y respeto al medio ambiente, la socialización de los menores en entornos que no son los habituales en su vida cotidiana y su desarrollo psicoafectivo impulsando alternativas de convivencia desde el respeto hacia otras realidades culturales.

Cabe recordar que los participantes del proyecto ‘Diviértete aprendiendo’ de normalización de prácticas y conductas en la infancia son niños y niñas con edades comprendidas entre los cuatro y los once años a los que se les ofrece un espacio socio-educativo que les permite favorecer su desarrollo integral a través de una acción preventiva, integradora y socializadora, prestándose especial atención a situaciones de menores en riesgo y exclusión social.

El proyecto ‘Diviértete aprendiendo’, que se desarrolla durante todo el año, está liderado por el Ayuntamiento de Cuenca con la colaboración de la Asociación Sociocultural Utopía para su gestión y se desarrolla en los centros sociales de San Antón, Pozo de las Nieves, Villa Román y Las Quinientas. Además, está enmarcado dentro de las acciones de inclusión social del Convenio del Plan Concertado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y financiado por el Fondo Social Europeo.