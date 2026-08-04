El Teatro Auditorio ‘José Luis Perales’ aumenta un 15 por ciento su número de espectadores en 2025

El pasado viernes 31 de julio el Patronato de la Fundación Cultura Ciudad de Cuenca se reunió en sesión ordinaria con el objetivo de abordar el nombramiento de vocales para este órgano cultural, por acuerdo adoptado en el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca celebrado el 26 de Enero de 2026, en cual se designó a Cristina Feiner Bas y a Juan Membrillo López entre las personas de reconocido prestigio en el ámbito de las artes escénicas y musicales y, en general, del mundo de la cultura.

En dicha reunión se llevó a cabo la aprobación de las cuentas auditadas del ejercicio 2025, así como se expusieron los procedimientos de gestión de licitación vencidas, para acabar con los ruegos y preguntas de los miembros de esta entidad.

En la sesión celebrada en el Salón de Plenos se expusieron que los datos de actividades en la memoria de 2025 ascienden a 121 actividades de las cuales 74 han sido actividades propias, en las que siempre se trabaja por llevar a cabo una programación muy variada en la que están presente el teatro para adultos, y también para el público infantil, circo, danza, ópera, ballet, musicales. A éstas se suman 47 actividades más en colaboración con entidades y administraciones conquenses, como la Subdelegación del Gobierno, la Subdelegación de Defensa, con centros educativos, o con el Conservatorio de Música consolidando un espacio cultural que en palabras de la concejala y diputada de Cultura Mª Ángeles Martínez “da cabida a todo el mundo”.

Los martes del Teatro Auditorio se consolidan, después de un año de buena acogida, para albergar talento conquense, de forma que artistas de nuestra tierra con proyección nacional e internacional opten a demostrar su talento sobre las tablas del Teatro Auditorio ‘José Luis Perales’, en esta programación también se mezclan diferentes estilos musicales y disciplinas, estando presentes la música, el teatro…etc.

Las exposiciones también siguen siendo un factor importante, en especial su coordinación con el programa ‘Días de Arte’ que seguirá manteniendo su espacio expositivo en la primera planta del Auditorio, en donde podrán exponerse obra gráfica, pictórica y escultórica.

Es importante poner el foco en que en 2025 se ha producido un aumento del 15 por ciento entre el público que ha llenado las butacas del Teatro Auditorio y ha disfrutado de las propuestas que se han ofrecido en su programación. La concejala ha marcado este dato como un indicador clave para mejorar la inversión que se está realizando en sus instalaciones, que en este último periodo asciende a unos 48.000 euros, algunas medidas llevadas a cabo han sido la renovación del proyector de la sala dos, renovación de micrófonos, la caldera, así como algunas piezas de mobiliario y decoración para que el espacio tenga un aire renovado y más actual.