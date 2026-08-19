Tarancón reforzará la seguridad de sus fiestas patronales con un dispositivo de unas 200 personas

El Ayuntamiento de Tarancón desplegará un dispositivo especial de seguridad formado por alrededor de 200 personas con motivo de las fiestas patronales de 2026. El operativo ha sido analizado en la Junta Local de Seguridad y comenzará a intensificarse ya durante los fines de semana previos al inicio oficial de las celebraciones, previsto para el 7 de septiembre.

Entre las principales medidas figura la instalación de cámaras de vigilancia en el recinto ferial, la zona de carpas y diferentes puntos del casco antiguo, especialmente durante los torillos de fuego, El Mañaneo y El Tardeo. También se ampliarán las horas de seguridad privada y habrá un retén permanente durante 24 horas en la plaza del Ayuntamiento.

El dispositivo sanitario también crecerá respecto a años anteriores. Además de mantener ambulancias en actos multitudinarios como el galopeo, la procesión del Día de la Virgen o los torillos, este año habrá cobertura médica durante todos los días de mayor afluencia en el Parque Ferial, asistencia en los torillos infantiles y un punto fijo de atención sanitaria en el recinto de carpas.

Las fiestas contarán igualmente con un Punto Violeta gestionado por Cruz Roja y, como novedad, se distribuirán pulseras centinela para prevenir posibles casos de sumisión química. En los días previos también se intensificarán los controles de tráfico, velocidad, alcoholemia y drogas, mientras que el Ayuntamiento reforzará la limpieza y ampliará la instalación de baños portátiles en las zonas con mayor concentración de público.