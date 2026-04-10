Los sindicatos de GEACAM convocan una protesta en Cuenca: “No es momento de fiestas, sino de defender derechos”

Críticas a la celebración del aniversario

Los sindicatos STAS-CLM y USO han emitido un comunicado dirigido a la plantilla de GEACAM en el que cuestionan la idoneidad de celebrar el 20 aniversario de la empresa con un evento festivo. Aunque reconocen el valor de conmemorar las dos décadas de actividad, consideran que “el mejor reconocimiento no es una fiesta”, sino la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.

Reivindicaciones laborales pendientes

Las organizaciones sindicales denuncian que, mientras se prepara el acto institucional con comida, bebida y música, persisten problemas estructurales como la precariedad de los contratos, con interinos que trabajan apenas tres meses al año, la falta de respuesta de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la negativa de la empresa a negociar subidas salariales acordes al coste de la vida.

Recortes y falta de explicaciones

El comunicado también pone el foco en los recortes en las campañas de incendios y en la ausencia de explicaciones sobre el incendio del Pico del Lobo. Asimismo, critican la eliminación de bolsas de trabajo, la asignación de puestos “a dedo” y la falta de reconocimiento real a un trabajo considerado de alto riesgo.

Llamamiento a la movilización

Ante esta situación, STAS-CLM y USO han convocado una concentración el próximo 11 de abril a las 10:00 horas en la puerta del Recinto Ferial de La Hípica de Cuenca. El objetivo, señalan, es defender la dignidad laboral, exigir estabilidad, salarios justos y campañas de incendios sin recortes.

Defensa de los derechos laborales

Los sindicatos insisten en que los bomberos forestales “no necesitan fiestas para sentir orgullo”, sino medidas concretas como la consolidación como personal laboral, la reposición total de efectivos y un diálogo real con la Administración. Con este mensaje, llaman a la unidad de la plantilla para lograr mejoras en sus condiciones de trabajo.