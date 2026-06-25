El Servicio Municipal de Aguas trabaja en la recuperación de agua en los depósitos de Villa Román mientras se arregla la avería que afecta a su abastecimiento

Llenar de agua los depósitos de Villa Román desde diferentes ámbitos para poder recuperar el servicio en la parte de este barrio afectada es en lo que está volcando esfuerzos el Ayuntamiento de Cuenca en tanto en cuanto se arregla de forma paralela la avería ubicada en la tubería del Paseo del Huécar que afecta al abastecimiento de los depósitos de Cerro Molina hacia Villa Román.

El alcalde Darío Dolz ha explicado hoy la situación junto al concejal de Medio Ambiente, Alberto Castellano, y al coordinador técnico del Servicio Municipal de Aguas, Juan Cañas, exponiendo que confían en que con las acciones que se están realizando mañana se pueda recuperar el servicio en la parte afectada de Villa Román con cierta normalidad.

Según ha explicado Dolz, “esta situación es fruto de la concatenación de dos averías de aguas que se produjeron el domingo en diferentes puntos de la ciudad”. Así las cosas, se abordó de manera prioritaria la que afectaba a la canalización principal de abastecimiento de la ciudad, esto es, la de la tubería que viene de Royo Frío y que se rompió a la altura de Las Grajas, de manera que “reparada esa rotura de la vía principal la ciudad de Cuenca recuperó en su totalidad el servicio de agua, que se vio afectado mínimamente”.

El problema actual viene de la segunda avería, localizada en el Paseo del Huécar, que impide el tránsito normal del agua hacia los depósitos de Cerro Molina hacia Villa Román, único barrio afectado en sus zonas más altas, “y hasta que no se resuelva esta rotura no se pueden llenar y recuperar el bombeo”. De hecho, el trozo afectado es de casi cuatro metros, teniendo el tubo un agujero de unos 30 cm de diámetro.

La cuestión, según ha explicado Juan Cañas, es que “esta tubería es muy antigua y hay que pedirla fuera para su reparación”, debido a lo cual, mientras tanto, “desde el Servicio de Aguas trabajamos para ver si con el material del que disponemos podemos hacer algún tipo de empalme, aunque sea provisional”.

Llenado externo de los depósitos para intentar restablecer mínimamente el servicio

El alcalde ha explicado que, en tanto en cuanto se repara la avería, “ayer se hizo un bypass, habilitando una tubería que ya existía, para coger agua desde el depósito de San Pedro y llevarla hasta Villa Román”. Según señala, confiaban en que al aminorarse el consumo de agua durante la noche se recuperasen en parte los depósitos, pero “se recuperó muy poco, está a un ocho por ciento de su capacidad, por lo que los hemos cerrado y ahora mismo están únicamente para recibir agua y que ésta coja una altura suficiente para restablecer el servicio de forma efectiva”.

Paralelamente, ha continuado, “hemos hecho una gestión con Diputación, de manera que la cisterna más grande que tienen está ya echando viajes para llevar agua al depósito de Villa Román”. Si bien “son depósitos muy grandes y cada 30.000 litros que echamos suben muy pocos centímetros de altura, vamos a estar así todo el día para que entre lo que rellenamos con Diputación y el bypass desde San Pedro hacia Villa Román la gente pueda tener agua, aunque los pisos más altos sigan teniendo algún problema de abastecimiento”.

Consumo responsable

Por todo ello, y aunque la mayor parte de la ciudad no se ve afectada por esta avería dado que el depósito de la Dehesa de Santiago que la abastece está completamente lleno, el alcalde ha pedido “responsabilidad en el consumo de agua”, sobre todo en lo que se refiere al riego de zonas ajardinadas. “Pido que se deje de regar por el momento para que la recuperación del depósito de Villa Román sea lo más efectiva posible”, ha subrayado.

Dolz ha informado de hecho de que “el Ayuntamiento ha paralizado desde el lunes el riego ordinario de los parques de la ciudad, además de que hablamos con la empresa de limpieza viaria para que dejasen de hacer baldeos en la calles”.

Agradecimiento al Servicio Municipal de Aguas

El primer edil ha expresado su total agradecimiento “al coordinador, Juan Cañas, y a todo el Servicio Municipal de Aguas, que no han parado de trabajar desde el domingo y que siguen en ello para solventar la situación”.

Un nuevo depósito en mente

Dolz ha indicado que “tenemos 14 depósitos entre los barrios y las pedanías, con capacidad total superior a los 35.000 m³, pero estamos pensando en hacer una inversión importante donde nos diga técnicamente el Servicio de Aguas para construir un nuevo depósito de gran capacidad para tener siempre acúmulos de agua”, concretando que sería “un nuevo depósito de unos 15.000 m³, duplicando las capacidades del de la Dehesa de Santiago”.

Y es que, ha continuado, “tenemos mucha agua, tenemos la fortuna de que el manantial de Royo Frío nos proporciona siempre una cantidad importantísima de agua a la ciudad que, aunque merme, nunca nos falta. Pero tenemos que tener mayor cantidad acopiada”.