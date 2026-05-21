EXPOSICION

La Sala Iberia acoge la exposición ‘Armonía disonante’ de la artista Isabella Rago

La sala de exposiciones del Edificio Iberia inaugura este jueves la muestra ‘Armonía disonante’, de la artista visual venezolana afincada en Cuenca Isabella Rago. La exposición, que podrá visitarse hasta el 31 de mayo, propone un recorrido por un universo plástico intenso, intuitivo y de carácter abstracto.

Onda Cero Cuenca

CUENCA |

Armonía disonante
Armonía disonante | JCCM

Inauguración en la Sala Iberia

La exposición se inaugura este jueves a las 19:30 horas en la Sala Iberia, ubicada en el Edificio Iberia, sede de la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 31 de mayo de 2026.

Un espacio para el arte local e internacional

Con esta iniciativa, la Delegación Provincial continúa apostando por la apertura de sus espacios a la cultura y al talento artístico vinculado a la ciudad de Cuenca, combinando propuestas locales e internacionales.

‘Armonía disonante’

La exposición reúne una serie de obras en las que Isabella Rago explora el color, las formas, las texturas y distintos materiales para expresar emociones y experiencias personales.

Se trata de una propuesta de pintura abstracta y expresionismo contemporáneo realizada mediante técnica mixta.

Lenguajes y técnicas

Las piezas combinan acrílico, marcadores acrílicos, crayones, óleo pastel y recursos digitales, dando lugar a composiciones marcadas por el color, el movimiento y la fuerza expresiva.

Algunas obras presentan un carácter más íntimo, mientras que otras están influenciadas por figuras icónicas de la música y la cultura visual contemporánea.

Trayectoria de la artista

Isabella Rago es una artista visual venezolana afincada en Cuenca. Desde 2019 desarrolla su trabajo en el ámbito de la pintura abstracta, la técnica mixta y el arte digital.

Formada en Psicología Clínica y Comunicación Visual, presenta con ‘Armonía disonante’ su primera exposición individual pública.

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