Ricardo Lozano quiere recuperar el espíritu del Sargal ante el Caserío: «Puede ser un punto de inflexión»

El REBI Cuenca recibe al Caserío Ciudad Real con el objetivo de reencontrarse con la victoria en El Sargal y recuperar uno de los elementos que Ricardo Lozano considera esenciales en el proyecto: el ambiente del pabellón. El presidente conquense elogia el crecimiento de su rival, al que llega a señalar como “un espejo donde mirarse”, y defiende que su equipo mantiene el tradicional “gen competitivo” de Cuenca pese a un inicio irregular condicionado también por las lesiones. Lozano espera que el derbi pueda convertirse en “un punto de inflexión” en casa.

Fuera de la pista, Lozano reconoce que el club continúa inmerso en un proceso de reconstrucción económica. La estrategia de la nueva directiva se ha centrado especialmente en aumentar los ingresos mediante nuevos patrocinadores y controlar el gasto. Entre los proyectos está la instalación de cinco palcos para empresas en El Sargal, una propuesta ya trasladada al Ayuntamiento. A medio plazo, el presidente vuelve a defender que Cuenca necesita una instalación multiusos de mayor capacidad que permita al balonmano y a otros deportes crecer también comercialmente.

El club quiere convertir además cada jornada en El Sargal en una experiencia que vaya más allá de los 60 minutos de partido, comenzando este derbi con actividades previas para socios y aficionados. Lozano destaca también las sinergias con la UB Conquense, especialmente a través de la residencia compartida por jugadores de ambos clubes, y apunta a nuevos campus y actividades deportivas conjuntas. Para el desenlace del derbi sólo pone una condición: ganar, aunque esta vez preferiría evitar la agonía del último enfrentamiento. “Si puede ser, que lo tengamos encarrilado en el minuto 22 de la segunda parte, no en el 29:50”.