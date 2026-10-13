La RACAL abre un nuevo curso con nueve citas para hablar de inmigración, Torner, clima, literatura y Europa

La Real Academia Conquense de Artes y Letras (RACAL) inaugura su curso 2026-2027 con el regreso de Las tardes, en la Academia, un ciclo que reunirá nueve encuentros hasta el próximo 15 de diciembre para acercarse a cuestiones relacionadas con el arte, la literatura, la ciencia, la historia y la sociedad. El presidente de la institución, Miguel Ángel Giménez Monteserín, explica que la programación vuelve a combinar miradas al presente con la recuperación y estudio del patrimonio cultural e histórico.

La primera sesión corre a cargo este martes de la catedrática Ángeles Solanes Corella, con una conferencia centrada en la inmigración desde una perspectiva jurídica y en las tensiones entre el control de las fronteras y las garantías y derechos reconocidos a las personas migrantes. Giménez Monteserín explica que el trabajo completo de la conferenciante será publicado posteriormente en la revista de la Academia.

Entre las siguientes citas destaca la presentación de un número monográfico de la revista Académica dedicado a Gustavo Torner, coordinado por el crítico Alfonso de la Torre y compuesto por diferentes artículos, entrevistas y textos relacionados con el artista. El ciclo abordará además la desertificación y el cambio climático y celebrará en noviembre el ingreso del profesor Rafael Escobar Sánchez, cuyo discurso relacionará a Wilde, Poe y Fray Luis con la forma en que la literatura aborda el miedo.

La programación incluirá asimismo una publicación sobre los últimos trabajos arqueológicos en el foro de Segóbriga, una conferencia sobre el presente y futuro de Europa, una aproximación a las relaciones entre España y Marruecos y sus movimientos migratorios y una sesión dedicada al haiku japonés y su presencia en la poesía en lengua española.

El trimestre terminará con una reflexión sobre la relación de los seres humanos con el resto de animales, abordando cuestiones como la caza, la conservación de especies autóctonas y su gestión. Las sesiones se celebrarán los martes, habitualmente a las 20:00 horas, en la sede de la Academia en el barrio de San Antón.