DEPORTE

El programa Verano Deportivo regresa a Cuenca el 2 de junio con actividades gratuitas en tres parques de la ciudad

El Ayuntamiento de Cuenca pone en marcha una nueva edición del Verano Deportivo, que comenzará el martes 2 de junio en los parques de Los Moralejos, Fuente del Oro y Los Príncipes. La iniciativa, que alcanza su quinta edición, ofrecerá actividades físicas gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía hasta el 14 de agosto.

Onda Cero Cuenca

CUENCA |

Jorge López y Charo Rodríguez
Jorge López y Charo Rodríguez | Onda Cero

Actividad estival en tres parques de la ciudad

El Ayuntamiento de Cuenca retoma el programa Verano Deportivo, que se desarrollará de lunes a viernes en horario de mañana y tarde en los parques de Los Moralejos, Fuente del Oro y Los Príncipes. La iniciativa se prolongará hasta el 14 de agosto y volverá a estar impartida por el Club Deportivo Amiab.

La concejala de Deportes, Charo Rodríguez, ha presentado la programación junto a los monitores Jorge López y Lucía Molina, responsables de las sesiones de este año.

Una iniciativa consolidada y abierta a todos

Rodríguez ha subrayado que se trata de un programa “totalmente consolidado” y con una gran acogida entre la ciudadanía, cuyo principal objetivo es promover hábitos de vida saludables a través de la actividad física.

“Promover entre los vecinos y vecinas de Cuenca una vida saludable a través de actividades físicas aptas para cualquier persona es el objetivo que perseguimos”, ha señalado la edil.

Actividades gratuitas sin necesidad de inscripción

El Verano Deportivo 2026 será gratuito y estará abierto a personas de cualquier edad, sin necesidad de inscripción previa ni experiencia deportiva. Las sesiones incluirán gimnasia de mantenimiento, movilidad articular, hit al ritmo de la música y ejercicios de flexibilidad.

Desde la organización se recomienda a los participantes llevar esterilla o colchoneta, toalla y bebida para mantener la hidratación durante las actividades.

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