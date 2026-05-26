El programa Verano Deportivo regresa a Cuenca el 2 de junio con actividades gratuitas en tres parques de la ciudad

Actividad estival en tres parques de la ciudad

El Ayuntamiento de Cuenca retoma el programa Verano Deportivo, que se desarrollará de lunes a viernes en horario de mañana y tarde en los parques de Los Moralejos, Fuente del Oro y Los Príncipes. La iniciativa se prolongará hasta el 14 de agosto y volverá a estar impartida por el Club Deportivo Amiab.

La concejala de Deportes, Charo Rodríguez, ha presentado la programación junto a los monitores Jorge López y Lucía Molina, responsables de las sesiones de este año.

Una iniciativa consolidada y abierta a todos

Rodríguez ha subrayado que se trata de un programa “totalmente consolidado” y con una gran acogida entre la ciudadanía, cuyo principal objetivo es promover hábitos de vida saludables a través de la actividad física.

“Promover entre los vecinos y vecinas de Cuenca una vida saludable a través de actividades físicas aptas para cualquier persona es el objetivo que perseguimos”, ha señalado la edil.

Actividades gratuitas sin necesidad de inscripción

El Verano Deportivo 2026 será gratuito y estará abierto a personas de cualquier edad, sin necesidad de inscripción previa ni experiencia deportiva. Las sesiones incluirán gimnasia de mantenimiento, movilidad articular, hit al ritmo de la música y ejercicios de flexibilidad.

Desde la organización se recomienda a los participantes llevar esterilla o colchoneta, toalla y bebida para mantener la hidratación durante las actividades.