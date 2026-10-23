Pequeños Cuidados crece de una consulta con dos niños por semana a un equipo de nueve profesionales

Pequeños Cuidados nació en abril de 2013 cuando Elena Valero, con 23 años, decidió regresar a Cuenca después de especializarse y trabajar en Madrid. Su objetivo era crear un centro especializado en pediatría con un enfoque multidisciplinar en una ciudad donde, según recuerda, algunas familias tenían que desplazarse semanalmente fuera de Cuenca para recibir determinados tratamientos infantiles. Trece años después, el proyecto ha sido reconocido con el accésit al Impacto Social de los Premios Joven Empresario de AJE Cuenca.
El crecimiento ha sido notable: de atender “uno o dos niños a la semana” ha pasado a contar con fisioterapeutas, psicólogos y pediatras, además de abordar problemas relacionados con lactancia, tortícolis congénita, plagiocefalia y braquicefalia, afecciones digestivas y respiratorias o retrasos motores. Valero destaca que el conocimiento de la fisioterapia infantil también ha cambiado durante estos años y que el boca a boca ha sido fundamental para que cada vez más familias conozcan las posibilidades de esta especialidad.
La evolución sanitaria ha ido acompañada de otro aprendizaje: el empresarial. Valero reconoce que al comienzo tuvo que aprender desde cero cuestiones relacionadas con facturación, impuestos o gestión de personal. Actualmente Pequeños Cuidados está formado por nueve personas y su objetivo inmediato pasa por consolidar el crecimiento experimentado durante el último año y continuar incorporando profesionales que permitan ampliar el enfoque multidisciplinar del centro.