La PAU en Cuenca se desarrolla con un 99% de asistencia y sin incidencias destacables

Desarrollo de las pruebas

Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) se están celebrando en Cuenca con “mucho nervio” entre el alumnado, aunque sin incidencias relevantes. Según el presidente del tribunal 19, Juan Zapata Alarcón, únicamente se han registrado pequeños problemas habituales como olvidos de documentación.

En total, se examinan entre 540 y 550 estudiantes en este tribunal, con una asistencia muy alta que ronda el 99%.

Calendario de exámenes

Las pruebas comenzaron a las 8:30 de la mañana y se prolongarán hasta el miércoles a las 15:00 horas, momento en el que se realizará el último examen del proceso.

Posteriormente, los ejercicios serán trasladados al tribunal único en Ciudad Real, donde comenzará la corrección.

Novedades en la organización

Este año se han introducido algunas medidas organizativas, como la entrega de un bolígrafo estándar a los estudiantes para homogeneizar los exámenes.

Además, se está utilizando un detector de frecuencias en las aulas como medida disuasoria frente al uso de dispositivos electrónicos. Por el momento, no se ha detectado ninguna incidencia.

Publicación de notas

Se espera que las correcciones comiencen el jueves y que las calificaciones puedan estar disponibles entre el viernes por la noche y el sábado.

El alumnado deberá acceder a sus resultados a través de la plataforma de la Universidad de Castilla-La Mancha, utilizando las claves previamente activadas.

Resultados y convocatorias

El responsable del tribunal ha recordado que el porcentaje de aprobados en los últimos años supera el 90%, situándose en torno al 92-93% en la última convocatoria, por lo que ha pedido tranquilidad a los estudiantes.

Quienes no superen la prueba o no puedan presentarse tendrán la opción de acudir a la convocatoria extraordinaria, prevista entre finales de junio y principios de julio.

Revisiones y notas de corte

También se ha recordado que las revisiones de examen pueden solicitarse, aunque pueden implicar tanto una subida como una bajada de la calificación.

En cuanto a las titulaciones más demandadas, destacan Medicina, Enfermería o Educación, mientras que otras carreras cuentan con notas de corte más bajas o incluso acceso directo.