Paquito D’Rivera recibirá el Premio a la Trayectoria Musical en Estival Cuenca 2026

Actuación y homenaje

Paquito D’Rivera, considerado uno de los grandes referentes del jazz y jazz latino mundial, actuará acompañado del pianista cubano Pepe Rivero y del percusionista colombiano Sebastián Laverde. La jornada comenzará con la actuación de la agrupación conquense The Teacher’s Band, que participa por 13ª vez en Estival Cuenca y abrirá la cita musical del 2 de julio a las 20:15 horas.

Trayectoria musical de Paquito D’Rivera

El músico cubano, nacido en 1948 y hijo del saxofonista y director de orquesta Tito D’Rivera, inició su carrera siendo un niño prodigio. A lo largo de su trayectoria ha acumulado 18 premios Grammy y Latin Grammy, explorando desde ritmos afrocubanos hasta múltiples influencias internacionales.

The Teacher’s Band

The Teacher’s Band, formada en 1998 en la Facultad de Educación de Cuenca, está compuesta actualmente por José Mencías (saxos y voz), José Ángel de Lerma (teclado), José Luis Bermejo (guitarra) y Pedro Miguel Valero (batería).

Entradas y acceso

Las entradas anticipadas para el concierto están a la venta por 25 euros en Entradium. Esta confirmación se suma a la actuación de Carlos Núñez en Estival Folk, prevista para el 29 de junio en el mismo escenario.

Organización y patrocinio

Estival Cuenca, organizado por la Asociación Cultural Estival Cuenca bajo la dirección de Marco Antonio de la Ossa, cuenta con el patrocinio de Mahou-Alhambra-Solán de Cabras, el Consorcio Ciudad de Cuenca, la Diputación de Cuenca, INAEM, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Cuenca y otras entidades culturales y educativas de la región.