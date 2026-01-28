La nieve cubre de blanco Cuenca en la festividad del patrón, San Julián

La ciudad ha amanecido con nieve pero se han mantenido los actos religiosos en la ermita y reparto de caridad, además de procesión.

En sesión vespertina, Eucaristía en la Catedral de Cuenca, presidida por el obispo de Cuenca, José María Yanguas.

En la capital, según el Ayuntamiento de Cuenca se han cortado a las 11.00 horas de este miércoles los accesos a Los Jerónimos, San Isidro y Cerro Socorro.

Además, se han precintado los parques de San Julián y Santa Ana, y se recomienda a la ciudadanía a no transitar por el resto de parques y zonas verdes.

Los operarios esparcen sal en los principales accesos, como el hospital universitario y la estación del AVE.

Rutas suspendidas

Según la Junta, la nieve ha obligado a suspender 14 rutas, que han afectado a 123 alumnos.

La red viaria de la provincia está afectada por la nieve, y en algunas localidades como Masegosa se han acumulado hasta 40 centímetros de espesor.