Más de uno Cuenca 28/01/2026

La nieve cubre de blanco Cuenca en la festividad del patrón, San Julián

Repaso informativo en Más de uno Cuenca 28/01/2026 para actualizar los datos de la nevada en Cuenca con el alcalde de la ciudad, Darío Dolz y el vicepresidente de la Diputación, Francisco López. También charlamos con el alcalde de Almodóvar del Pinar y el sacerdote de la ermita de San Julián El Tranquilo.

Lorena Mayordomo

Cuenca |

La ciudad ha amanecido con nieve pero se han mantenido los actos religiosos en la ermita y reparto de caridad, además de procesión.

En sesión vespertina, Eucaristía en la Catedral de Cuenca, presidida por el obispo de Cuenca, José María Yanguas.

En la capital, según el Ayuntamiento de Cuenca se han cortado a las 11.00 horas de este miércoles los accesos a Los Jerónimos, San Isidro y Cerro Socorro.

Además, se han precintado los parques de San Julián y Santa Ana, y se recomienda a la ciudadanía a no transitar por el resto de parques y zonas verdes.

Los operarios esparcen sal en los principales accesos, como el hospital universitario y la estación del AVE.

Rutas suspendidas

Según la Junta, la nieve ha obligado a suspender 14 rutas, que han afectado a 123 alumnos.

La red viaria de la provincia está afectada por la nieve, y en algunas localidades como Masegosa se han acumulado hasta 40 centímetros de espesor.

Las Majadas
Las Majadas | Onda Cero
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer