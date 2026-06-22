El Museo Casa Zavala acoge dos exposiciones organizadas por la Fundación Antonio Pérez y el Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad

El Museo Casa Zavala inauguró el viernes dos exposiciones, “El príncipe resplandeciente” y “Cerámica popular contemporánea de Paraguay”, organizadas por la Fundación Antonio Pérez (Diputación Provincial de Cuenca) en colaboración con el Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad (MuVIM), que podrán visitarse hasta el próximo 27 de septiembre.

Las muestras fueron presentadas por el director de la Fundación Antonio Pérez, Jesús Carrascosa, quién destacó el valor artístico de cada una de las exposiciones. Por un lado, “El príncipe resplandeciente” “por acercarnos a una de las joyas de la literatura nipona y su influencia, a lo largo de los siglos, en todo tipo de formas culturales y artísticas”; por otro, la muestra de cerámica “que nos permite disfrutar de la cultura popular paraguaya, y admirar el talento de estas artistas que reconfiguran el lenguaje tradicional del barro, explorando al máximo sus posibilidades líricas”.

Una magnífica oportunidad, añadió, “de enriquecernos con las diferentes estéticas y miradas del arte de estos países”.

El príncipe resplandeciente

“El príncipe resplandeciente” es una muestra gráfica sobre la obra literaria ‘La historia de Genji’, escrita a principios del siglo XI por Murasaki Shikibu, una escritora japonesa considerada una de las primeras novelistas de la literatura universal.

La historia de Genji cuenta la vida de Hikaru Genji, un aristócrata cuya existencia se ve marcada por intensas pasiones, intrigas políticas y melancólica contemplación. Su popularidad propició la creación de todo tipo de obras de arte y decorativas que representaban las escenas y personajes de la novela. Durante siglos, artistas de reconocido prestigio crearon grabados denominados ukiyo-e, sobre Genji, consolidando su presencia e importancia en la cultura visual de Japón.

Las representaciones gráficas que componen la muestra están divididas en los 54 capítulos que componen la historia de Genji. Se trata de dos conjuntos de xilografías, unas del siglo XIX y otras de principios del XX, y una selección de ilustraciones impresas de los años 70 del siglo XX. Los autores de las xilografías son Utagawa

Kunisada (Toyokuni III), la del siglo XIX; Ebina Masao, la de principios del siglo XX; y Shirahata Yoshi, la de los años 70.

Cerámica popular contemporánea de Paraguay

La exposición de cerámica reúne un conjunto de piezas escultóricas pertenecientes a la disciplina de cerámica popular contemporánea de Paraguay, que se caracteriza por no emplear el torno. Se trata de una selección de obras creadas por las artistas Julia Isídrez, Ediltrudis Noguera y Carolina Noguera, las tres ceramistas más representativas de esta corriente en la actualidad, cuyas obras trascienden la artesanía, la creación funcional y utilitaria para convertirse en puro arte popular.

Julia Isídrez, nacida en Itá y formada junto con su madre, Juana Marta Rodas, ha llevado la cerámica paraguaya a escenarios internacionales. A partir de técnicas ancestrales, sus esculturas incorporan elementos fantásticos y texturas orgánicas que reconfiguran el lenguaje tradicional del barro.

Ediltrudis Noguera, desde Tobatí, modela a mano figuras zoomorfas y antropomorfas con herramientas caseras. Sus piezas, cargadas de fuerza simbólica, dialogan con la escultura mediterránea y el barroco latinoamericano, evocando un universo propio.

Carolina Noguera, su hermana, transforma el barro negro en figuras de ángeles protectores que narran su historia personal, marcada por la maternidad, el cuidado y la resistencia.