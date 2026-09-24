Mota del Cuervo reúne experiencias de emprendimiento joven para demostrar que «se puede» construir un futuro en los pueblos

Mota del Cuervo se convierte durante este jueves y viernes en punto de encuentro para hablar de emprendimiento, juventud y futuro de los pueblos. La Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación Nexo organizan una nueva edición del curso de verano ¿Qué estás trajinando?, que este año pone especialmente el foco en las nuevas generaciones.

Alicia Martínez, técnica de proyectos de la Fundación Nexo y secretaria del curso, explica que uno de los principales objetivos es demostrar a los jóvenes que emprender desde un municipio pequeño es una posibilidad real. Además de convertirse en una salida profesional, estos proyectos pueden contribuir a cubrir necesidades existentes y generar actividad en localidades afectadas por la pérdida de población.

La iniciativa celebra su segunda edición después de que la primera, desarrollada en Tomelloso, estuviera centrada especialmente en las mujeres. En esta ocasión el protagonismo recae en los jóvenes, dentro de un trabajo que Fundación Nexo viene realizando también con estudiantes de institutos de la Mancha Alta para fomentar la cultura emprendedora desde edades tempranas.

Entre los principales obstáculos para emprender desde el medio rural, Martínez identifica la falta de determinados servicios, las dificultades de movilidad entre municipios y la conexión con las cabeceras de comarca. Sin embargo, esas mismas carencias pueden transformarse también en oportunidades para poner en marcha iniciativas relacionadas con los cuidados, la cultura, la salud o el transporte.

El curso presenta experiencias vinculadas a sectores muy diferentes, desde la ganadería y la alimentación hasta el turismo, la comunicación o la artesanía. Una de las claves, según Martínez, está en combinar actividades tradicionales con nuevas formas de trabajar, comunicar y comercializar. “Son oficios tradicionales que no hay que perder en los pueblos, pero dándoles esa pátina de modernidad que tienen los jóvenes”, explica.

Entre las propuestas se encuentra una demostración de Claudia Moreno, cantarera de Mota del Cuervo, como ejemplo de recuperación de un oficio tradicional. También participan experiencias relacionadas con la ganadería y la agricultura o proyectos turísticos que buscan aprovechar el territorio desde criterios de sostenibilidad.

Las jornadas prestan además atención al papel de jóvenes y mujeres en el mantenimiento de la población rural. Para Martínez, conseguir que las nuevas generaciones encuentren posibilidades laborales y vitales en sus municipios es fundamental para garantizar su continuidad y favorecer el relevo generacional.

El objetivo final es que los participantes abandonen Mota del Cuervo con una idea clara: “que sí se puede”. Desde Fundación Nexo defienden un modelo de emprendimiento rural vinculado a la economía social, el territorio y la comunidad como una herramienta para generar oportunidades y construir pueblos con futuro.