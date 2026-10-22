Misterios de Más: Mensajes subliminales en el cine y la música

La última entrega de Misterios de Más se ha adentrado en el mundo de los mensajes subliminales, entendidos como estímulos visuales o auditivos que supuestamente pasan por debajo del umbral de la percepción consciente. Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez han repasado algunos ejemplos utilizados en películas y han recuperado también el famoso experimento atribuido al publicista James Vicary en 1957, quien aseguró haber aumentado las ventas de Coca-Cola y palomitas mediante mensajes insertados durante una proyección. Aquella experiencia terminó desacreditada y el propio Vicary reconoció años después que había sido un engaño.

La sección se ha detenido especialmente en la música y en teorías como la conocida leyenda de “Paul is dead”, según la cual Paul McCartney habría fallecido en 1966 y los Beatles habrían ocultado pistas en sus discos y portadas. También se han analizado supuestos mensajes reproducidos al revés en canciones de Queen y otros artistas. Los colaboradores subrayan que muchos de estos casos pueden explicarse por la pareidolia auditiva, un fenómeno por el que el cerebro intenta encontrar palabras y significados reconocibles en sonidos ambiguos, especialmente cuando alguien nos indica previamente qué deberíamos escuchar.

Ese proceso está relacionado también con la apofenia, la tendencia a encontrar conexiones o patrones donde realmente no existen. La sección ha recordado ejemplos populares difundidos durante años en canciones, programas de televisión y bandas sonoras, diferenciándolos de recursos realmente introducidos de forma intencionada, como determinados efectos sonoros del cine de terror. En definitiva, buena parte del misterio se encuentra no tanto en mensajes ocultos como en la propia capacidad del cerebro para completar, interpretar y dar sentido a estímulos confusos.