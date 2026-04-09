CULTURA

Máximo Huerta llena el Salón de Actos de Aguirre en la presentación de ‘Mamá está dormida’

El escritor conquense compartió con los lectores su última novela, inspirada en su experiencia como cuidador de su madre, en un acto organizado por la Librería Lorca y la Biblioteca Municipal Aguirre que se convirtió en un éxito de participación.

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

Salón de Actos de Aguirre
Salón de Actos de Aguirre | Ayto Cuenca

Un encuentro multitudinario

El Salón de Actos del Centro Cultural Aguirre se quedó pequeño este miércoles para recibir a Máximo Huerta en la presentación y firma de ejemplares de su libro Mamá está dormida. El acto, organizado por la Librería Lorca y la Biblioteca Municipal Aguirre con la colaboración del Ayuntamiento de Cuenca, congregó a numerosos lectores que compartieron sus impresiones con el autor y esperaron pacientemente para obtener una firma personalizada.

La inspiración detrás de la novela

Durante el encuentro, Huerta explicó que la novela tiene su base en su experiencia como cuidador de su madre, afectada por una enfermedad neurodegenerativa. Destacó la relevancia de la figura del cuidador en España, “generalmente mujer y generalmente invisible”, y describió este trabajo como un “cuidado silencioso y sin nada de épica” que conlleva una gran carga emocional.

El autor también resaltó cómo el humor aparece de manera inesperada incluso en situaciones difíciles, como en los momentos de despedida en un tanatorio. A partir de estas experiencias, la novela se desarrolla como un “thriller poco convencional”, sin inspectores ni investigaciones tradicionales, pero con giros que llevan al clímax final.

Cercanía y reconocimiento del público

Máximo Huerta, orgulloso de su origen conquense y de la procedencia de su madre en Minglanilla, se mostró muy cercano durante todo el encuentro. Los asistentes agradecieron su disposición y cercanía, disfrutando de un diálogo enriquecedor y la oportunidad de recibir un ejemplar firmado.

Trayectoria del autor

Máximo Huerta es autor de nueve novelas, relatos ilustrados, el libro de viajes Mi lugar en el mundo eres tú y el recopilatorio de columnas Intimidad improvisada. Entre sus reconocimientos destacan el Premio Fernando Lara de Novela 2022 por Adiós, pequeño y el Premio Primavera de Novela 2014 por La noche soñada, además de haber sido finalista del Premio de la Crítica con Con el amor bastaba.

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