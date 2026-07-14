Más de una treintena de niños participan en el primer campamento de verano de la Fundación Antonio Pérez

La Villa Romana de Noheda, en Villar de Domingo García, estrena la rehabilitación integral de su Balneum, uno de los complejos termales privados más importantes conservados del Imperio Romano. La actuación, financiada por la Diputación de Cuenca con una inversión de un millón de euros, incorpora una innovadora reconstrucción volumétrica reversible, considerada pionera en España, que permite al visitante comprender la monumentalidad original del edificio sin alterar los restos arqueológicos.

Durante la inauguración, el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, destacó que la institución provincial ha invertido ya tres millones de euros en Noheda durante los últimos siete años, dentro de un Plan Provincial dotado con 18,5 millones. Por su parte, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, recordó que el Gobierno regional ha destinado 50 millones de euros a la conservación y puesta en valor del patrimonio durante la última década y defendió el patrimonio como un motor de desarrollo económico y de fijación de población en el medio rural.

La intervención ha permitido consolidar las estructuras originales, restaurar muros, mosaicos y elementos del sistema de calefacción romano, además de instalar una gran cubierta de protección que garantiza la conservación del yacimiento frente a la climatología. El proyecto incorpora también una estructura de acero inoxidable y malla metálica que reproduce parcialmente el volumen original del edificio, inspirándose en actuaciones arqueológicas de referencia en Europa, así como un nuevo recorrido museográfico con pasarelas elevadas y un sistema de iluminación específico con unas 65 luminarias.

Las administraciones prevén seguir reforzando el atractivo turístico del enclave con la incorporación de herramientas de realidad virtual y aumentada que permitirán recrear el aspecto original de las termas. Noheda se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales recursos patrimoniales de Castilla-La Mancha y un referente en la investigación y difusión del legado romano.