VIVIENDA Y ENERGÍA

Más de 756 viviendas conquenses, 261 en la capital, ahorrarán un 60% en el consumo energético

Las ayudas de 14,2 millones en toda la legislatura han permitido impulsar 47 actuaciones durante la legislatura, 16 de ellas en la capital. Una de las últimas intervenciones, en un edificio de la calle Nuestra Señora del Buen Suceso

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

Más de 756 viviendas conquenses, 261 en la capital, ahorrarán un 60% en el consumo energético
Más de 756 viviendas conquenses, 261 en la capital, ahorrarán un 60% en el consumo energético | Onda Cero Cuenca

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado más de 14,2 millones de euros durante la actual legislatura a proyectos de rehabilitación energética en la provincia de Cuenca. En total se han tramitado 47 expedientes que han beneficiado a 756 viviendas, de las que 261 corresponden a 16 actuaciones desarrolladas en la capital.

Uno de estos proyectos se ha ejecutado en el número 4 de la calle Nuestra Señora del Buen Suceso, donde la rehabilitación ha permitido mejorar la eficiencia del inmueble y reducir alrededor de un 60 % su consumo energético. La actuación beneficia a las 32 familias residentes en el edificio y permitirá mejorar también el comportamiento térmico de las viviendas tanto durante el invierno como en los meses de verano.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha destacado además que los propietarios se han beneficiado de un ahorro superior a los 21.000 euros en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). El Ayuntamiento espera que nuevas comunidades de propietarios se incorporen a este tipo de actuaciones para avanzar en la eficiencia y sostenibilidad del parque residencial de la ciudad.

Durante la visita, la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha avanzado también que en agosto comenzarán los trabajos de urbanización de los aparcamientos ya habilitados en el entorno del Hospital Universitario de Cuenca. La actuación permitirá acondicionar más de 300 plazas, que se sumarán a las aproximadamente 1.100 existentes actualmente alrededor del centro sanitario.

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