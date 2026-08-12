Martínez Chana considera que Cuenca está siendo una de las provincias más activas para dinamizar el eclipse de esta tarde

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, considera que Cuenca está siendo una de las provincias de España que más se está moviendo para generar un completísimo programa de actividades en torno al eclipse de esta tarde. Esto es posible gracias a la alineación institucional entre la Agrupación de Hostelería, los ayuntamientos de la provincia con el consistorio de Cuenca a la cabeza, así como la Junta de Comunidades y el Gobierno regional, una vez más se demuestra que “cuando sumamos esfuerzos logramos multiplicar los resultados”. Entre todas las administraciones se han programado más de 120 actividades con una inversión de un millón de euros.

El dirigente provincial ha hecho estas declaraciones después del impresionante espectáculo de drones que se vivió anoche en la localidad de Uña donde cientos de drones proyectaron en el cielo imágenes impresionantes que hicieron las delicias de las más de mil personas que se acercaron a este bonito enclave de la Serranía. Además, la laguna reflejó las composiciones hechas por estas aeronaves de una manera espectacular y única con imágenes personalizadas como el logo del eclipse, el escudo de la Diputación de Cuenca o animales de la Serranía como los ciervos o los pájaros.

Martínez Chana ha puesto en valor que, una vez más, estamos demostramos que somos una provincia innovadora y moderna porque “hemos querido ser atrevidos con la programación” y se ha combinado a la perfección actividades divulgativa a través del planetario itinerante o las rutas de ecoturismo, así como otras culturales como las visitas teatralizadas o los importantes conciertos que tendrán lugar hoy con conciertos de manera simultánea en Tragacete con La La Love You y Miss Cafeína, en Cañete con Mago de Öz, en Huete con La Fuga o en Talayuelas con el Festival de RM Radio.

Martínez Chana está seguro que esta ambiciosa programación va a permitir posicionar a Cuenca como un destino turístico de primer orden y todo este trabajo va a contribuir a medio plazo en continuar creciendo en número de visitantes y pernoctaciones.

Por último, el presidente de la Diputación de Cuenca ha pedido a todos los conquenses y visitantes precaución a la hora de estar en el medio natural, también que tengan cuidado con la vista y utilicen gafas homologadas durante todo el proceso para que se pueda disfrutar en las mejores condiciones de este espectáculo histórico.