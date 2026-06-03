IGUALDAD

En marcha el mural por la igualdad de Crisdose en el Centro Social de Villa Román a iniciativa del Ayuntamiento de Cuenca

El alcalde Darío Dolz y la concejala Estela Soliva han visitado a la artista Cristina Domínguez García, que está ya ejecutando la imagen con el objetivo de que se convierta “en un símbolo visible del compromiso con la igualdad”.

Onda Cero Cuenca

CUENCA |

Mural igualdad Crisdose
Mural igualdad Crisdose | Onda Cero Cuenca

El Centro Social de Villa Román contará con un mural con temática de igualdad gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de Cuenca y de la mano de Crisdose, nombre bajo el que está la artista Cristina Domínguez García.

El alcalde Darío Dolz y la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Estela Soliva, han visitado hoy a la muralista, que lleva ejecutando la imagen desde finales de la semana pasada.

Dolz ha subrayado que “la idea de poner en marcha esta acción es sensibilizar sobre la importancia de avanzar en lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres con iniciativas cercanas a la ciudadanía, porque es un compromiso de todos seguir dando pasos hacia adelante para lograr este objetivo”.

Por su parte, Cristina Domínguez señala que este mural “pretende convertirse en un símbolo visible del compromiso con la igualdad, utilizando el arte urbano como herramienta de reflexión, sensibilización y cohesión comunitaria”.

El mural, que como se ha apuntado es una iniciativa del Ayuntamiento de Cuenca, se lleva a cabo con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Ministerio de Igualdad.

Cristina Domínguez, nacida en Iniesta y que cursó la Licenciatura en Bellas Artes en el Campus de Cuenca de la UCLM, es una artista multidisciplinar que concibe el arte como una herramienta de transformación social.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer