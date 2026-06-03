En marcha el mural por la igualdad de Crisdose en el Centro Social de Villa Román a iniciativa del Ayuntamiento de Cuenca

El Centro Social de Villa Román contará con un mural con temática de igualdad gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de Cuenca y de la mano de Crisdose, nombre bajo el que está la artista Cristina Domínguez García.

El alcalde Darío Dolz y la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Estela Soliva, han visitado hoy a la muralista, que lleva ejecutando la imagen desde finales de la semana pasada.

Dolz ha subrayado que “la idea de poner en marcha esta acción es sensibilizar sobre la importancia de avanzar en lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres con iniciativas cercanas a la ciudadanía, porque es un compromiso de todos seguir dando pasos hacia adelante para lograr este objetivo”.

Por su parte, Cristina Domínguez señala que este mural “pretende convertirse en un símbolo visible del compromiso con la igualdad, utilizando el arte urbano como herramienta de reflexión, sensibilización y cohesión comunitaria”.

El mural, que como se ha apuntado es una iniciativa del Ayuntamiento de Cuenca, se lleva a cabo con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Ministerio de Igualdad.

Cristina Domínguez, nacida en Iniesta y que cursó la Licenciatura en Bellas Artes en el Campus de Cuenca de la UCLM, es una artista multidisciplinar que concibe el arte como una herramienta de transformación social.