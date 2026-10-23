Mala Idea regresa con ‘Nolotil’ después de una pausa marcada por la búsqueda de la perfección

Mala Idea vuelve a publicar música con Nolotil, un nuevo single que marca el regreso de una formación surgida casi por casualidad en Cuenca. Nacho Machuca explica que el origen se encuentra en un proyecto que intentó poner en marcha junto a Edu durante su etapa en la Universidad de Castilla-La Mancha. Meses después se incorporaron como músicos al primer concierto en solitario de Jorge Gardó y la buena conexión sobre el escenario terminó dando forma al grupo. “No sabíamos tocar ninguno”, recuerdan sobre aquellos comienzos prácticamente autodidactas.

Desde aquel primer concierto comenzaron a componer sus propios temas y a actuar fuera de Cuenca, acumulando experiencia en varias ciudades. Mala Idea define su sonido como “indie under”, una mezcla en la que caben referencias tan diferentes como Pink Floyd, Lou Reed, The Beatles o Yung Beef. El grupo funciona además como un espacio donde sus integrantes pueden explorar ideas distintas a las de sus respectivos proyectos personales.

El regreso llega después de una separación provocada, según explican, por haberse obsesionado demasiado con hacer todo de una manera profesional y perfecta. La banda llegó a tener cinco canciones producidas antes de saturarse y detener el proyecto. Al volver decidieron cambiar de filosofía: frente a grandes estudios, parte de Nolotil llegó a grabarse en el armario de la habitación de Edu. Ahora su intención es avanzar “tema por tema”, terminar el material pendiente y publicar un segundo lanzamiento durante los próximos meses, antes de volver a plantearse conciertos.