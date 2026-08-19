Un libro recupera tres siglos de historia de Puebla de Almenara ligados a la familia Mendoza

Puebla de Almenara ha acogido la presentación del libro Los Mendoza y el Señorío de Almenara, de Enrique Lillo, una obra que profundiza en la historia de la localidad y en su vinculación durante aproximadamente tres siglos con una de las familias nobiliarias más influyentes de Castilla.

El volumen parte de la compra de la fortaleza de Puebla de Almenara en 1487 por Pedro González de Mendoza, el Gran Cardenal, y analiza la posterior creación del Marquesado de Almenara en 1587, durante el reinado de Felipe II. El libro recorre también la sucesión del título y aborda figuras como Íñigo López de Mendoza, Ana de Mendoza y de la Cerda, princesa de Éboli, o Don Juan Manuel.

La publicación es el resultado de dos años de investigación y reúne numerosa documentación histórica, incluidos manuscritos procedentes del Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo. El trabajo da continuidad a otras iniciativas de recuperación de la historia local impulsadas por la Coordinadora Cultural 88.

Durante la presentación, el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, destacó el valor de este tipo de investigaciones para conservar y divulgar el patrimonio de los municipios de la provincia. También reconoció la labor de asociaciones y colectivos culturales que trabajan desde el territorio para recuperar documentos, personajes y episodios vinculados a la identidad de los pueblos conquenses.