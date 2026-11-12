Laguna del Marquesado recupera su bar social gracias al emprendimiento de Marcela

Laguna del Marquesado vuelve a contar con bar social. Al frente está Marcela Mora, una emprendedora de origen colombiano que llegó primero a Barcelona para trabajar cuidando a una pareja de mayores y conoció después el municipio conquense al acompañarlos durante el verano. Mora explica que se enamoró de la tranquilidad, la gente y el paisaje hasta el punto de decidir quedarse definitivamente: “Si se van, yo ya no me voy con ustedes a Barcelona, porque yo me quiero quedar aquí”, recuerda que les dijo.

La oportunidad de hacerse cargo del establecimiento le permite ahora desarrollar un proyecto propio y, al mismo tiempo, mantener uno de los pocos espacios de socialización de una localidad pequeña. Mora destaca la buena acogida de los vecinos y asegura que quiere introducir nuevas ideas para atraer también a visitantes y dejar una buena impresión del pueblo. El proyecto cuenta además con el respaldo de la iniciativa Invierte en Cuenca, impulsada por CEOE CEPYME Cuenca.

El bar pretende servir también como apoyo a quienes atraviesan Laguna del Marquesado para practicar senderismo, ciclismo o rutas en moto por su entorno natural. Mora considera que el establecimiento “hace muchísima falta” tanto para los vecinos como para quienes pasan por la localidad y convierte su decisión de quedarse en un pequeño ejemplo de cómo conservar servicios básicos puede contribuir a mantener vivos los pueblos de la provincia.