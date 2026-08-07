La Junta activa un dispositivo especial en Cuenca para evitar incendios forestales y velar por la seguridad durante el eclipse de sol

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha preparado un dispositivo especial en la provincia de Cuenca con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto para que conquenses y visitantes puedan disfrutar de este acontecimiento con las mayores garantías de seguridad.

El delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito, ha explicado que la prioridad será la prevención, especialmente ante el alto riesgo de incendios forestales. “Esperamos una importante afluencia de personas y estamos en pleno mes de agosto, en una época de peligro extremo de incendios. Por eso hemos reforzado los medios y adoptado medidas antes de que pueda producirse cualquier problema”, ha indicado.

Benito ha querido dejar claro que este es el dispositivo preparado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dentro de sus competencias, principalmente en prevención y extinción de incendios forestales, sanidad, protección civil y conservación de carreteras. Las competencias en materia de seguridad ciudadana y tráfico corresponden a la Guardia Civil.

Máxima prevención frente a los incendios forestales

La principal preocupación es evitar que la concentración de personas y vehículos pueda incrementar el riesgo de incendio o dificultar la actuación de los servicios de emergencia. Es por ello que resolución aprobada por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible y publicada este viernes 7 de agosto determinada que entre el 11 y el 13 de agosto estará cerrado al tráfico de vehículos a motor el acceso determinados tramos de pistas forestales y accesos situados en Montes de Utilidad Pública de numerosos municipios de la provincia, especialmente en la Serranía y otras zonas forestales. La relación completa de montes afectados figura en la resolución. Esta medida no afecta a las carreteras generales, las vías urbanas ni los accesos habituales a los pueblos.

También se han establecido cinco zonas de exclusión a las que no se podrá acceder para observar el eclipse por su especial sensibilidad y por el riesgo de incendio: el Nacimiento del Río Cuervo, en Vega del Codorno; el Cerro de las Antenas-San Cristóbal, en Cuenca; el Parque de Fauna El Hosquillo, en Las Majadas; el Nacimiento del Río Júcar, en Tragacete; y el Cañón de Talayuelas.

El día del eclipse estarán operativos la totalidad de los agentes medioambientales de la provincia – más de un centenar- y habrá patrullas móviles del Plan INFOCAM en las zonas de observación previstas. Además, se ampliará hasta las 22:00 horas el funcionamiento de retenes y torretas de vigilancia.

“Vamos a tener más vigilancia y más medios disponibles, pero la prevención depende también de cada uno de nosotros. Una imprudencia en el monte puede tener consecuencias muy graves”, ha señalado Benito.

El delegado provincial ha insistido en que siguen vigentes todas las restricciones habituales de prevención de incendios. No se puede hacer fuego en el monte, utilizar barbacoas ni realizar actividades prohibidas por la normativa de incendios. “El eclipse no supone ninguna excepción. Lo más importante es evitar cualquier conducta que pueda provocar un incendio”, ha insistido Benito.

Refuerzo sanitario donde se espera más público

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha reforzará también la atención sanitaria en aquellos lugares donde se prevé una mayor concentración de personas. Estos medios extraordinarios se suman a los recursos sanitarios que funcionan habitualmente en la provincia.

En Cuenca capital habrá un puesto sanitario atendido por personal de Enfermería, se reforzará Atención Primaria y también el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Cuenca. En Cañete, Priego y Tragacete se incorporará una ambulancia adicional de Soporte Vital Básico y se reforzará la Atención Primaria. En Talayuelas también se desplazará una ambulancia de Soporte Vital Básico desde Landete.

Desde Sanidad se recuerda además una recomendación fundamental: el eclipse debe observarse únicamente con gafas específicas y homologadas para observación solar. Las gafas de sol normales no son suficientes y mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones oculares graves. Precisamente por este motivo se reforzará el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Cuenca.

Protección Civil y carreteras preparadas ante posibles incidencias

El Servicio de Protección Ciudadana de la Junta estará también movilizado y apoyará la coordinación del dispositivo de emergencias, incluida la movilización de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de los municipios cuando sea necesario. Personal del servicio estará presente en el Puesto de Mando Avanzado de Cuenca capital, que se ubicará en la calle Francisco Suay.

Por su parte, los servicios de conservación de carreteras de la Junta permanecerán preparados para actuar ante cualquier incidencia que pueda producirse en la red autonómica. Estarán disponibles los retenes de conservación de las cuatro zonas de la provincia y 72 trabajadores, además de maquinaria y otros medios.

Benito ha recordado nuevamente que estos medios se ocupan de la conservación y funcionamiento de las carreteras autonómicas, mientras que la regulación y el control del tráfico corresponden a la Guardia Civil.

Planificar, evitar desplazamientos innecesarios y respetar las normas

El Gobierno regional recomienda, siempre que sea posible, evitar desplazamientos innecesarios. Quienes decidan acudir a un punto de observación deben planificar el viaje con antelación, informarse de los accesos y aparcamientos disponibles y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

También se pide no estacionar vehículos en caminos, pistas o lugares que puedan bloquear el paso de ambulancias, bomberos o medios de extinción, y respetar estrictamente todos los cierres, restricciones y zonas de exclusión.

“Se ha trabajado con antelación para tener los medios preparados y reducir al máximo los riesgos, pero necesitamos también la colaboración de todos”, ha señalado José Ignacio Benito. “Queremos disfrutar de un acontecimiento excepcional, pero hacerlo con responsabilidad, respetando el medio natural y facilitando el trabajo de quienes velan por nuestra seguridad”.

Ante cualquier emergencia -humo, fuego, un accidente o una urgencia sanitaria- se insta a la ciudadanía a llamar inmediatamente al 112.