Una Jornada de Convivencia para Mayores pondrá de relevancia el próximo miércoles la importancia del envejecimiento activo

El próximo miércoles 17 de junio tendrá lugar una Jornada de Sensibilización y Convivencia para Mayores en el Recinto de La Hípica organizada por el Ayuntamiento de Cuenca, el Consejo Municipal de Mayores, la Asociación de Jubilados y Pensionistas UDP Cuenca y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con la colaboración de Diputación Provincial de Cuenca.

El objetivo, según ha explicado la concejala de Servicios Sociales, Estela Soliva, y se puso de relevancia en la última reunión del Consejo Municipal de Mayores, es “crear un espacio común de encuentro que visibilice, potencie y difunda los programas de envejecimiento activo y voluntariado que se están realizando a nivel municipal y que tanto hacen por el bienestar integral del colectivo y la participación ciudadana”.

Asimismo, ha continuado, “queremos reconocer públicamente la aportación de las personas mayores y agradecer el trabajo de las entidades que les acompañan”.

La jornada comenzará a las 9:30 horas e incluirá una mesa redonda en la que se visibilizará la unidad y cooperación entre las entidades que conforman el Consejo Municipal de Mayores, pues el objetivo de todas ellas es promover el bienestar, la participación y la autonomía de las personas mayores.

Habrá también un espacio de difusión con mesas informativas de dichas entidades participantes en el Consejo y música en directo.