Los integrantes del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia celebran una jornada de convivenci

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia ha celebrado una jornada de convivencia con motivo de la finalización del curso 2025-2026, un acto que es ya tradición por el que los integrantes de este órgano celebran el cierre de su actividad anual con el objeto de reforzar los vínculos entre ellos y reconocer el compromiso demostrado a lo largo del curso. En esta ocasión, la actividad tuvo lugar a finales del mes de junio en el Parque de Atracciones de Madrid, donde participaron un total de 18 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a este órgano.

La jornada estuvo marcada por el ocio, la diversión y la convivencia en un entorno lúdico, convirtiéndose en el broche final a un año de trabajo, participación y propuestas orientadas a mejorar la ciudad desde la perspectiva de la infancia y la adolescencia. Durante el curso, los miembros del Consejo han colaborado activamente en diferentes iniciativas, aportando sus opiniones e ideas sobre aquellos asuntos que afectan a su realidad cotidiana.

Este día de convivencia supone no solo una recompensa por el esfuerzo, la implicación y la responsabilidad demostrados durante todo el año, sino también una oportunidad para poner en valor la importancia de la participación infantil y adolescente en la vida municipal. Asimismo, sirve para sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de continuar trabajando de manera conjunta por el bienestar, los derechos y el desarrollo integral de la infancia.

Desde el Ayuntamiento de Cuenca se agradece la dedicación de todos los integrantes del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, destacando su papel fundamental como agentes activos en la construcción de una ciudad más participativa, inclusiva y comprometida con las necesidades de las nuevas generaciones.