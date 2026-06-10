Inicio de la licitación para los proyectos de Presupuestos Participativos de la zona biosaludable de Cañadillas y mejora del entorno del Cadig Crisol

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca ha iniciado la licitación de dos proyectos incluidos dentro de los Presupuestos Participativos, según ha informado la portavoz del equipo de Gobierno, Saray Portillo, como son la ubicación de viales, pérgola y zona biosaludable inclusiva en el barrio de Cañadillas y las obras de mejora del entorno urbano junto al Cadig Crisol.

Con respecto a la actuación que se ubicará en el parque de Cañadillas, cuya cuantía aprobada es de unos 80.800 euros, incluirá la modificación de los viales de tierra del parque, la instalación de una pérgola que dote de sombra el área y la instalación de aparatos para ejercicios biosaludables.

Por su parte, sobre las obras referidas al entorno del Cadig Crisol, Portillo ha explicado que se ha aprobado la inversión correspondiente, que es de 100.000 euros, y que las actuaciones que se contemplan son la renovación de pavimento, reduciendo los obstáculos y mejorando la accesibilidad; la ampliación, actualización y mejora del mobiliario urbano, incluyendo bancos, papeleras…; la mejora del sistema de sombras; y la instalación de elementos funcionales adaptados.