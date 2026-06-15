El IES San José de Cuenca participa en un proyecto de teatro colaborativo con varios centros europeos

El Instituto San José de Cuenca se ha sumado a una nueva iniciativa de apertura a Europa a través de un proyecto interdisciplinar en el que alumnos y alumnas de centros de Turquía, Ucrania, Italia, Rumanía y otro español de Barcelona están escribiendo una obra de teatro de forma colaborativa.

En esta iniciativa cooperan las materias de Inglés y Música y cada centro se encarga de una parte. En el caso del Instituto conquense, los estudiantes de 1º de la ESO han escrito el segundo acto de la obra, mientras que los de 2º de Bachillerato lo han representado y lo han grabado.

El producto final será un vídeo que contendrá la representación de la pieza teatral íntegra, con las aportaciones de cada centro participante que se encarga previamente de escribir, representar y grabar uno de los actos.

Desde la materia de Inglés, los alumnos de primero comenzaron su trabajo documentándose sobre la cultura y tradiciones de los países participantes en el proyecto. A partir de esta información, han construido el perfil de los distintos personajes que aparecen en la obra y han creado los diálogos.

Un proceso creativo y colaborativo

El proceso de trabajo se ha basado en la creatividad y el trabajo en equipo. En primer lugar, se hizo una encuesta entre los chicos y chicas para determinar el número de personajes de la obra, la temática y dónde se iba a desarrollar la acción.

Finalmente, se acordó escribir una historia centrada en la guerra y en los aspectos culturales de los distintos países participantes, con un reparto aproximado de catorce

personajes, abierto a modificaciones y nuevas incorporaciones por parte de cada centro siempre que se respetara la coherencia argumental.

A lo largo de todo el proceso creativo, el alumnado ha realizado numerosas actividades como: presentaciones sobre la cultura y las costumbres de los países implicados; la creación de perfiles de personajes y elaboración de un libro colaborativo ilustrado con avatares diseñados por los propios estudiantes; o conexiones virtuales entre los participantes para compartir actividades y juegos relacionados con las diferentes culturas.

El proyecto concluirá con una exposición del trabajo realizado y el estreno simultáneo de la obra en todos los centros participantes. Además, la representación quedará disponible posteriormente en la página web del instituto para su visualización por parte de toda la comunidad educativa.

Esta iniciativa se enmarca en el programa eTwinning de la Comisión Europea y se persigue fomentar, además del aprendizaje de idiomas, la imaginación y la creatividad, el conocimiento intercultural y experiencias enriquecedoras para los alumnos en un contexto europeo.