Más de uno Cuenca 15/12/2025

Las huellas de Gustavo Torner en la Serranía de Cuenca: itinerario forestal en El mirador verde

Sección El Mirador Verde, con Vicente Poyatos, jefe de Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 y María López, ingeniera de Montes, con la que recorremos las huellas del artista Gustavo Torner en la Serranía de Cuenca.

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

El itinerario forestal se puede iniciar en el área recreativa Fuente de la Tía Perra, cerca de la carretera de Poyatos a Las Majadas, y seguir en el monumento conmemorativo del VI Congreso Mundial Forestal.

Otro de los puntos interesantes en el refugio forestal Alto de la Vega, construido 1962, y está ubicado junto a la carretera CM-2106, a 2 kilómetros del Nacimiento del Río Cuervo.

El refugio fue elegido por Torner, fallecido este 2025, para ofrecer un almuerzo campestre a los artistas que concurrieron el 1 de julio de 1966 en la apertura del Museo de Arte Abstracto Español.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer