Las huellas de Gustavo Torner en la Serranía de Cuenca: itinerario forestal en El mirador verde

El itinerario forestal se puede iniciar en el área recreativa Fuente de la Tía Perra, cerca de la carretera de Poyatos a Las Majadas, y seguir en el monumento conmemorativo del VI Congreso Mundial Forestal.

Otro de los puntos interesantes en el refugio forestal Alto de la Vega, construido 1962, y está ubicado junto a la carretera CM-2106, a 2 kilómetros del Nacimiento del Río Cuervo.

El refugio fue elegido por Torner, fallecido este 2025, para ofrecer un almuerzo campestre a los artistas que concurrieron el 1 de julio de 1966 en la apertura del Museo de Arte Abstracto Español.