El dolor de la gente, más duro que las llamas: 41 años de servicio público de Pablo Muñoz

Primero en Policía Local y Protección Civil y después como jefe del servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Cuenca.

Ahora, ya jubilado, se centra en la protección del Patrimonio y ha iniciado una tesis doctoral para plasmar sus investigaciones técnicas de las últimas décadas.

Además, preside la Fundación Fuego.

En Más de uno Cuenca ha reconocido que algunos de los momentos de su carretera los vivió en Cuenca durante la pandemia de coronavirus y en incendios o accidentes de tráfico, donde lo más duro fue gestionar el sufrimiento humano de los afectados tras las tragedias.