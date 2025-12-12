Entrevista en Más de uno Cuenca 12/12/2025

Martínez Guijarro: "El nuevo hospital de Cuenca ha sido un imán para atraer a médicos"

Entrevista en Más de uno Cuenca 12/12/2025 al vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro.

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

Con el responsable del ejecutivo regional hemos abordado la culminación del traslado al nuevo hospital universitario de Cuenca, que encara este sábado, con el cierre de las Urgencias en el antiguo "Virgen de la Luz", su recta final.

Según Martínez Guijarro, el nuevo centro sanitario ha sido un "imán" para atraer a profesionales médicos dado que supone un gran atractivo por la alta tecnología que dispone.

"Es uno de los mejores hospitales de nuestro país", ha enfatizado Martínez Guijarro.

Durante la entrevista, Martínez Guijarro también se ha referido a la puesta en marcha de un nuevo centro de mayores en Tarancón, que se ha inaugurado este viernes, en un acto al que ha asistido después de la entrevista, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

