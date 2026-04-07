La hostelería de Cuenca reafirma la Semana Santa como motor económico clave si acompaña el tiempo

Balance positivo con matices

La Agrupación de Hostelería de Cuenca ha valorado de forma positiva la Semana Santa, señalando que ha sido un periodo de gran dinamismo para el sector. Desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, bares y restaurantes han registrado una notable actividad, consolidando estas fechas como un impulso clave para la economía local.

Alta ocupación a partir del Jueves Santo

En el ámbito hotelero, la ocupación ha sido elevada especialmente desde el Jueves Santo y hasta el sábado, con cifras similares a las de un puente habitual. Sin embargo, en los primeros días de la semana no se alcanzó el 50% de ocupación y, en general, no se llegó al lleno total, quedando algunas habitaciones disponibles.

El clima, factor determinante

La organización empresarial insiste en que la climatología es decisiva. Aunque el Domingo de Ramos registró una gran afluencia, el viento dificultó la instalación de terrazas. En este sentido, advierten de que un buen tiempo puede acercar la ocupación al lleno, mientras que condiciones adversas pueden perjudicar notablemente al sector.

Semana Santa, fecha estratégica

La Agrupación subraya que la Semana Santa es una cita clave para la hostelería de la provincia, especialmente en la capital, por lo que consideran fundamental seguir cuidando y potenciando este periodo ante el aumento de plazas hoteleras.

Mirada a otros mercados y al resto del año

El balance definitivo se completará en los próximos días, teniendo en cuenta la evolución del mercado de Levante, cuyos festivos se prolongan más. Además, el sector apuesta por diversificar la actividad turística, impulsando eventos y promoción durante el resto del año para reducir la dependencia del calendario y del clima.

Un referente turístico consolidado

Como conclusión, la Agrupación de Hostelería recalca que la Semana Santa de Cuenca es un referente turístico de primer nivel que, con condiciones favorables, supone un impulso económico esencial para el sector.