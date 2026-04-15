Hispania Nostra lanza una campaña de micromecenazgo para restaurar el Convento de Santa María del Campo Rus

Una campaña ciudadana para salvar el patrimonio

Hispania Nostra, en colaboración con la Asociación Convento de Santa María, ha puesto en marcha la campaña de micromecenazgo “Recuperemos el Convento de Santa María del Campo Rus”, con el objetivo de financiar actuaciones urgentes en este conjunto histórico de la provincia de Cuenca.

La iniciativa pretende implicar a la ciudadanía en la conservación del patrimonio cultural, a través de pequeñas aportaciones que permitan frenar el deterioro del edificio, incluido en la Lista Roja del patrimonio. El objetivo óptimo de recaudación se sitúa en los 75.000 euros.

Un convento del siglo XVI en riesgo de desaparición

El convento trinitario fue fundado en 1564 y ha sufrido el paso del tiempo, los conflictos bélicos y el abandono tras la desamortización, conservándose en la actualidad únicamente la iglesia.

El edificio presenta un avanzado estado de deterioro, con el derrumbe de la cúpula y el crucero en la década de 1970, lo que ha agravado los daños estructurales y favorecido la aparición de vegetación que compromete su estabilidad.

Actuaciones urgentes de consolidación

Aunque el proyecto cuenta con fondos propios y una pequeña subvención, estos resultan insuficientes para abordar la intervención necesaria.

La campaña busca financiar una actuación integral que incluya la construcción de una nueva estructura en el crucero y el presbiterio, la instalación de cubiertas con aislamiento e impermeabilización, la renovación de instalaciones básicas y la restauración de elementos interiores y ornamentales.

El objetivo mínimo de 35.000 euros permitirá ejecutar las intervenciones más urgentes, mientras que una mayor recaudación posibilitaría completar la restauración de elementos artísticos como cornisas, hornacinas o altares.

Un enclave ligado a la historia y la cultura

El convento ha estado vinculado a figuras históricas relevantes, como Fray Diego Jacinto Galindo, confesor de Mariana de Austria, o el compositor barroco Carlos Patiño, maestro de la Real Capilla de Felipe IV.

También existen referencias que relacionan indirectamente el enclave con Miguel de Cervantes a través de la orden trinitaria, dedicada a la redención de cautivos.

Compromiso con la conservación del patrimonio

Con esta campaña, Hispania Nostra refuerza su compromiso con la protección del patrimonio en riesgo, promoviendo la participación social como herramienta clave para su conservación y puesta en valor.