Hablamos de la contaminación atmosférica en el Día Internacional del Aire Limpio en El Mirador Verde

La contaminación atmosférica estaría detrás de alrededor de 33.000 ingresos hospitalarios anuales por causas respiratorias en España, según los estudios del Instituto de Salud Carlos III analizados por Vicente Poyatos en la sección El Mirador Verde de Onda Cero Cuenca. La cifra permite dimensionar un problema que no afecta únicamente a grandes ciudades o entornos industriales y que también puede manifestarse mediante episodios de partículas, polvo sahariano o incendios.

Poyatos ha abordado esta cuestión coincidiendo con el Día Internacional del Aire Limpio y después del incendio registrado este fin de semana en una nave del polígono de Los Palancares, que obligó a adoptar medidas preventivas en Cuenca ante sus efectos sobre la calidad del aire. Los estudios analizados relacionan las concentraciones de contaminantes como el dióxido de nitrógeno, el ozono troposférico y las partículas PM10 y PM2,5 con los ingresos hospitalarios urgentes.

Aunque los problemas respiratorios constituyen uno de sus efectos más conocidos, Poyatos destaca que las investigaciones encuentran también asociaciones con enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y estudian posibles relaciones con patologías como la demencia, el Parkinson o la diabetes, entre otras. El colaborador recalca que se trata de asociaciones obtenidas mediante estudios poblacionales y que no permiten atribuir individualmente una enfermedad concreta a haber respirado aire contaminado. Los niños y las personas mayores figuran entre los colectivos especialmente vulnerables.

La evolución de las últimas décadas deja, sin embargo, algunos datos positivos. Según los datos expuestos durante la sección, la concentración media de partículas PM2,5 en Europa se redujo un 44 % entre 1990 y 2019, una evolución relacionada con mejoras en los sistemas de combustión de vehículos, calefacciones e industrias. Poyatos considera que este descenso demuestra la eficacia de las políticas ambientales, aunque advierte de que todavía queda margen para reducir la exposición de la población y sus consecuencias sobre la salud.