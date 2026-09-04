Rober Gutiérrez: «El año pasado morimos en la orilla, pero eso ya no vale absolutamente nada»

Segunda Federación recibiendo al Getafe B en La Fuensanta. Lo hará con 15 caras nuevas y nuevamente con Rober Gutiérrez al frente de un proyecto que el técnico considera preparado para aspirar a lo máximo, aunque evita convertir el subcampeonato y el ‘play-off’ de la pasada campaña en una garantía para este curso.

“El año pasado nos quedamos a las puertas, morimos en la orilla, pero eso ya no vale absolutamente nada”, asegura Gutiérrez en Onda Cero Cuenca. El entrenador reconoce que la exigencia será elevada después de quedarse a un paso del ascenso, pero pide paciencia ante una plantilla muy renovada. Calcula que será alrededor de la octava o décima jornada cuando pueda comenzar a verse un equipo más compenetrado y próximo a la versión que busca el cuerpo técnico.

Gutiérrez destaca especialmente la transformación experimentada por el club desde su primera llegada a Cuenca en 2022. Recuerda una etapa en la que llegó incluso a participar personalmente en trabajos para acondicionar los vestuarios y la contrapone con la situación actual, en la que los futbolistas disponen de instalaciones y servicios que, según afirma, pocos equipos de Segunda Federación pueden ofrecer. “Tenemos todas las comodidades para que el futbolista se sienta de verdad profesional”, señala.

El técnico también valora el regreso y la presencia de jugadores conquenses como Pablo Olivares o Álex García, por el sentimiento de pertenencia que pueden transmitir al resto de la plantilla, aunque recalca que “no basta con solo ser de Cuenca”. Para el estreno frente al Getafe B, Gutiérrez quiere un Conquense protagonista, intenso y capaz de generar ocasiones: “Tenemos que intentar también jugar para la grada”, afirma, poniendo el foco en corresponder al apoyo de una afición que continúa creciendo alrededor del equipo.