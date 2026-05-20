GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil organiza en Cuenca una jornada formativa sobre transporte por carretera para policías locales

La Guardia Civil ha celebrado en su Comandancia de Cuenca una jornada de formación dirigida a agentes de Policía Local de distintos municipios de la provincia. En el encuentro, con la participación de 17 efectivos, se han abordado cuestiones clave para la inspección del transporte por carretera, como el control documental y el uso del tacógrafo, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y la coordinación operativa.

Onda Cero Cuenca

CUENCA |

Jornadas de transporte Guardia Civil
Jornadas de transporte Guardia Civil | GC

Formación en la Comandancia de Cuenca

La jornada tuvo lugar el 19 de mayo en el salón de actos de la Comandancia de Cuenca y se enmarca en la colaboración habitual entre la Guardia Civil y los distintos ayuntamientos. En ella participaron agentes de la Policía Local de Cuenca, así como de Tarancón, Villamayor de Santiago, Las Pedroñeras, Iniesta y Motilla del Palancar.

Contenidos técnicos para la inspección en carretera

Durante la sesión, agentes especialistas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil instruyeron a los asistentes en materias esenciales para el control del transporte profesional. Entre los contenidos abordados destacaron la revisión de la documentación obligatoria de los vehículos y el análisis del funcionamiento del tacógrafo, herramienta clave para el control de tiempos de conducción y descanso.

Refuerzo de la seguridad vial

La formación incidió en la importancia de actualizar conocimientos sobre la normativa vigente aplicable a las intervenciones en vía pública, tanto en entornos urbanos como interurbanos. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta de los agentes y garantizar una actuación más eficaz en materia de seguridad vial.

Intercambio de conocimientos entre cuerpos

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue el intercambio bidireccional de experiencias entre la Guardia Civil y las policías locales. Este aprendizaje conjunto permitió compartir perspectivas operativas y mejorar la coordinación entre cuerpos de seguridad en la provincia.

Colaboración operativa reforzada

La iniciativa ha servido, además, para fortalecer la cooperación entre la Guardia Civil y las policías locales, consolidando una línea de trabajo conjunta orientada a mejorar la vigilancia del transporte profesional y la seguridad en las carreteras de la provincia de Cuenca.

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